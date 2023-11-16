Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.
Kudüs
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yüzbaşı rütbesindeki 2 askerin daha öldüğü belirtildi.
Çatışmalarda 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.
Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.