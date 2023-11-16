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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

Mustafa Deveci  | 16.11.2023 - Güncelleme : 16.11.2023
Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi

Kudüs

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda yüzbaşı rütbesindeki 2 askerin daha öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 2 İsrail askerinin de ağır yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 50'ye yükseldi.

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