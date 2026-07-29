Gazze'deki ampute futbolcular yıkıntılar arasında umut için sahaya çıktı İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde oynadıkları dostluk maçıyla, savaşın gölgesinde umut ve dayanışma mesajı verdi.

İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde oynadıkları dostluk maçıyla, savaşın gölgesinde umut ve dayanışma mesajı verdi.

Deniz Feneri Derneğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte "Gazze İrade" Ampute Futbol Takımı ile "Ankara" takımı Filistin Stadı'nda karşı karşıya geldi. Futbolcular, koltuk değnekleriyle çıktıkları sahada iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından dostluk maçına başladı.

Çoğunluğu İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybetmelerine rağmen sahaya çıkan futbolcular, maç boyunca sergiledikleri mücadeleyle spor yapma azimlerinden vazgeçmediklerini gösterirken, stadyum çevresindeki yıkım savaşın izlerini gözler önüne serdi.

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Deniz Feneri Derneği Gazze Sözcüsü Ziyad Ebu Avde, AA muhabirine, derneğin İsrail saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze'de farklı alanlarda insani yardım faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Farklı bir sosyal etkinlik düzenlemek amacıyla "Umut Ampute Futbol Turnuvası"nı organize ettiklerini belirten Ebu Avde, "Bu turnuvayla Gazze'deki kahramanlarımıza spor ruhunu yeniden kazandırmayı ve onlara umut vermeyi hedefliyoruz. Spor, umut ve güçlü iradenin simgesidir." dedi.

Gazze İrade Ampute Futbol Takımı oyuncularından Saad el-Mısri de karşılaşmanın Filistin ile Türkiye halkları arasındaki sevgi ve dayanışmanın sembolü olduğunu ifade etti.

Filistinlilerin büyük bir haksızlığa maruz kaldığını belirten El-Mısri, "Bugün buraya haklı davamızın sesi olmak için geldik. Hayatı seviyoruz, futbol oynamak, uluslararası organizasyonlarda yer almak ve Filistin bayrağını uluslararası platformlarda dalgalandırmak istiyoruz." diye konuştu. Türk halkına Filistin'e verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden El-Mısri, Ankara takımının Gazze İrade takımına destek vermesini temenni etti.

Gazze İrade Ampute Futbol Takımı Direktörü Hatem el-Mağribi ise karşılaşmayla Türkiye halkına, Türk hükümetine ve Ankara takımına sevgi ve teşekkür mesajı vermek istediklerini söyledi.

Mağribi, maçın Filistin ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini belirterek, "Gazze, evlatlarının engellerine rağmen hala hayal kuruyor, azmini ve sarsılmaz iradesini koruyor." ifadelerini kullandı. Takımlarının Filistin ampute futbolunun öncüsü olmayı hedeflediğini dile getiren Mağribi, gelecekte Filistin Ampute Milli Takımı'nı temsil ederek başta Dünya Kupası olmak üzere uluslararası organizasyonlarda mücadele etmek istediklerini söyledi.

Gazze'deki ampute sporcuların uluslararası platformlarda Filistin'i temsil edebilmeleri için daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Mağribi, kurum ve kuruluşlara sporculara destek verme çağrısında bulundu.