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Dünya

Gazze'deki AA ofisinin bulunduğu binanın enkazında şarkı yarışması

Filistinli bir grup sanatçının düzenlediği "Gazavision" isimli şarkı yarışmasının final programı, AA ofisinin de bulunduğu binanın enkazı üzerinde gerçekleştirildi.

Moustafa Maged Haboosh,Gülşen Topçu   | 18.05.2019
Gazze'deki AA ofisinin bulunduğu binanın enkazında şarkı yarışması

Gazze

Filistinli bir grup sanatçının düzenlediği Gazavision (Gazzevision) Şarkı Yarışması'nın final programı, İsrail ordusunun Gazze'ye gerçekleştirdiği son saldırılarda hedef aldığı ve Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binanın enkazı üzerinde yapıldı.

"Rakam Değiliz" isimli grup, bu yıl (14-18 Mayıs) İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 2019 Eurovision Şarkı Yarışması'yla eş zamanlı olarak Gazze'de yarışma gerçekleştirdi. 27 sanatçının katıldığı ve 6'sının finale yükseldiği yarışmanın kapanışı, İsrail ordusunun 4 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda tamamen yıkılan AA ofisinin olduğu binanın enkazı üzerinde yapıldı.

Yarışmada finale kalan 6 sanatçı, Filistinli şair İbrahim Tukan'ın yazdığı "Mevtıni" (Vatanım) isimli şarkıyı seslendirdi.

"Rakam Değiliz" Grubu'nun üyesi Isam Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkına karşı suç işlemekten geri durmayan İsrail'de böyle uluslararası bir etkinliğin düzenlenmesini kabul etmediklerini göstermek için bu yarışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Advan, İsrail ile siyasi, ekonomik, spor, kültürel ve sanatsal hiçbir normalleşme adımını kabul etmediklerini vurguladı.

Geçen yıl 63'üncüsü düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsrailli Netta Barzilai'nin kazanması nedeniyle bu yılki yarışma Tel Aviv'de düzenleniyor.

İsrail'in 4-5 Mayıs'ta Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ikisi hamile 3 kadın ile 2 bebeğin de aralarında bulunduğu 25 Filistinli şehit olmuş, 150 Filistinli yaralanmıştı. AA ofisinin de bulunduğu binaya en az 5 roketle saldırı hava saldırısı düzenlenmiş, bina tamamen yıkılmıştı.

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