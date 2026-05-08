Filistinli foto muhabiri Muiz es-Salihi, Gazze Şeridi'nde 2 yıl boyunca İsrail saldırıları altındaki insanların acılarını belgeledikten sonra, birkaç yıldır mücadele ettiği hastalığını yenmek için yurt dışında tedavi görmeyi talep ediyor.

Gazze'de yıllardır insanların acılarını belgeleyen muhabir, tedavi için yurt dışına çıkmak istiyor Filistinli foto muhabiri Muiz es-Salihi, Gazze Şeridi'nde 2 yıl boyunca İsrail saldırıları altındaki insanların acılarını belgeledikten sonra, birkaç yıldır mücadele ettiği hastalığını yenmek için yurt dışında tedavi görmeyi talep ediyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde serbest foto muhabiri olarak çalışan Salihi, İsrail'in soykırıma varan saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten beri enkaza dönüşen kentlerin yanı sıra çadır kampları ve hastaneleri karış karış gezerek Filistinlilerin acılarını belgeledi.

Gazze Şeridi'ndeki yıkım, açlık ve ölümü çektiği fotoğraflarla dünyaya servis eden Salihi, bir taraftan da günden güne vücudunu bitiren hastalığıyla mücadele ediyordu.

Bir sindirim sistemi hastalığı olan crohna 2022 yılında yakalanan Salihi, İsrail'in hastaneleri doğrudan bombaladıktan sonra sürdürdüğü ablukayla sağlık sisteminin çöktüğü Gazze Şeridi'nde, hayatını tehdit eden bu hastalığa karşı gerekli tedavi imkanlarını bulamıyor.

Sürekli biyolojik tedavi gerektiren kronik ve ciddi bir hastalık olan crohn hastalığıyla mücadele eden Salihi, ilk tedavisini Ekim 2023'te İsrail'deki hastanede almayı planlamıştı ancak Gazze'ye saldırıların başlaması seyahatini engelledi.

Hastalığının şiddetli ağrılarına rağmen Salihi, İsrail'in Gazze'ye yönelik 2 yıl süren saldırıları boyunca sahada çalışmalarına devam etti.

"Olayları takip ederken elimde serum vardı"

Filistinli foto muhabiri Salihi, hastalığı sebebiyle çektiği acılara rağmen sahada çalışmaya devam ettiği günlerini AA muhabirine anlattı.

Salihi, "Olayları takip ederken elimde serum vardı. Bitkin düşüyordum ama insanların mesajını ve acılarını iletmek için buna katlanıyordum." dedi.

Zayıf bedeninde hastalığın etkileri açıkça görülen Salihi, "Bugün hikayenin kendisi benim, tedaviye ihtiyacı olan benim." diye konuştu.

Gerekli tedaviyi görememesi nedeniyle önemli miktarda kilo kaybı yaşayan Salihi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka sebebiyle tedavi için yurt dışına çıkamadığı ve günlük normal hayatını yaşayamadığını ifade etti.

Aksa Şehitleri Hastanesinde durumunun daha da kötüleştiğinin altını çizen Salihi, acil ihtiyaç duyduğu tedavi imkanının olmadığı ve her geçen gün ağrılarının daha da şiddetlendiğini kaydetti.

"Doğmamış bebeğimi kucağıma almadan ölmekten korkuyorum"

Çektiği acıların sadece hastalığıyla sınırlı olmadığını dile getiren Filistinli gazeteci Salihi, ailesi için duyduğu endişenin de kendisine acı verdiğini belirtti.

2 çocuk babası Salihi, eşinin hamile olduğunu paylaşarak, "Doğmamış bebeğimi kucağıma almadan ölmekten korkuyorum. Bana bir tedavi imkanı verilmesinden başka bir şey istemiyorum. Bir baba, bir koca ve bir gazeteci olarak normal hayatıma dönmek istiyorum."ifadelerini kullandı.

Hikayesinin münferit bir olay olmadığına dikkati çeken Salihi, durumunun aslında sağlık sisteminin çöküşünün ve ilaç kıtlığının yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki binlerce vakanın bir örneği olduğunu söyledi.

Filistinli foto muhabiri Salihi, "Eskiden insanların sesini dünyaya duyururdum, bugün ise kendi sesimi duyuruyorum. Beni kurtarın. Yurt dışında tedavi görmek istiyorum." dedi.

Gazze'deki binlerce hasta yurt dışında tedavi içi bekliyor

İsrail'in Mayıs 2024'ten bu yana kontrol altında tuttuğu Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı, 2 Şubat'ta sınırlı ve sıkı kısıtlamalarla yeniden açıldı.

Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında Refah Sınır Kapısı'nı yeniden açması öngörülen İsrail yönetimi bunu yerine getirmedi.

Filistin Kızılayı verilerine göre, kapının yeniden açılmasından bu yana sadece, yaklaşık 700 hasta ve yaralı Gazze dışına çıkarılabildi. Buna karşın 18 binden fazla hasta ve yaralı tedavi için tahliye edilmeyi bekliyor.

İsrail'in ABD desteğiyle Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 72 binden fazla Filistinli yaşamını yitirmiş, 172 binden fazla kişi yaralanmıştı.