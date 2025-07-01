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Dünya

Gazze'de yetersiz beslenme sonucu ikiz bebeklerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Gazze'de uyguladığı sıkı abluka, 4 aylık ikiz bebekler Ahmed ve Mazin Tuleyb'i birbirinden ayırdı.

Gülşen Topçu, Anas Zeyad Fteha  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Gazze'de yetersiz beslenme sonucu ikiz bebeklerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaşam mücadelesi veriyor

Gazze

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle 7 aylıkken dünyaya gelen Ahmed ve Mazin isimli ikiz bebekler, prematüre bebeklerin ihtiyaç duyduğu özel bakım ve gıdaya ulaşamadı.

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Prematüre ikiz bebeklerden Ahmed, yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybetti, Mazin ise ikiz kardeşi olmadan yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor.

Anne Ayat Adil es-Suradi (25), dört düşük yaptıktan sonra kavuştuğu ikizlerinden birini İsrail'in Gazzelileri mahkum ettiği "açlık" yüzünden kaybetmenin acısıyla baş başa kaldı.

Gazze şartlarında bebeklere mama bulmak neredeyse imkansız

Kuzeydeki Gazze kentine bağlı Sabra Mahallesinde yaşayan Gazzeli anne Suradi, hamilelik sürecinin ve doğumunun sıkıntılı geçtiğini ve kendisi de yeterli beslenemediği için çocukların erken doğduğunu söyledi.

İkizlerin doğduktan sonra 15 gün Uluslararası El-Hulu Hastanesi, 25 gün de Rantisi Hastanesi'nde küvözde kaldığını dile getiren Suradi, bebeklere mama bulma konusunda yaşadığı sıkıntıyı ise şu sözlerle anlattı:

"Bebeklerimin özel mamaya ihtiyaçları vardı. Gazze şartlarında prematüre bebeklere özel bebek maması bulamadık. Rantisi'de bize bir kutu mama verdiler. 4-5 gün sonra bir kutu daha verdiler. Bu mamalar bitince başka alamaz olduk çünkü prematüre bebeklere özel mamalar çok pahalı. Bir kaç kere de eczaneden mama aldım. En son aldığım mama bayram öncesindeydi."

Gazzeli anne babaları en çok acizlik duygusu yaralıyor

Mama bulamayınca Ahmed bebekte yetersiz beslenme sorunu oluştuğunu ve göğsünden sesler gelmeye başladığını söyleyen anne, "Şuan Mazin yanımda ama bir saat sonra ne olacağı belli değil. Ahmed bir kaç gün içinde değişti ve yarım saatte de sapsarı kesildi. Ahmed'i Zevayide'den Aksa Şehitleri Hastanesine ulaşım vasıtası olmadığı için yürüyerek getirdim ama bebeğim yolda öldü." dedi.

Prematüre bebeklere özel mama bulamadıkları için Mazin'in şimdi 1 yaşındaki çocukların yediği mamayı yemek zorunda kaldığını ve eşinin de işsiz olduğunu dile getiren Suradi, anne baba olarak en çok acizlik duygusunun kendilerini yaraladığını söyledi.

Gazzeli anne, "Bu çocukların günahı ne? 3-4 yıl çocuğumuz olsun diye uğraştık. Ama sonuçta mama ve bebek bezi ihtiyaçlarını bile karşılayamaz olduk." dedi.

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