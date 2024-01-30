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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşimler kurma çağrısı yapılan konferansa İngiltere'den tepki: Yerleşimler yasa dışıdır

İngiltere, İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi'nin öncülüğünde düzenlenen ve Gazze'de yasa dışı yerleşim yerlerinin yeniden inşasına çağrı yapılan konferansa tepki gösterdi.

Zuhal Demirci  | 30.01.2024 - Güncelleme : 30.01.2024
Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşimler kurma çağrısı yapılan konferansa İngiltere'den tepki: Yerleşimler yasa dışıdır

Londra

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kudüs'te düzenlenen ve Gazze'nin yeniden iskanını öngören konferansa, İsrailli bakanların katılmış olmasından endişe duyduğu bildirildi.

Açıklamada, "İngiltere'nin tutumu nettir; Gazze, işgal altındaki Filistin toprağıdır ve gelecekteki Filistin devletinin bir parçası olacaktır. Yerleşimler yasa dışıdır. Hiçbir Filistinli zorla yerinden edilme veya başka bir yere yerleştirilme tehdidi altında olmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in partisinin öncülüğünde, 7 Ekim 2023 olaylarına cevaben, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla Netanyahu hükümetinden bakanlar ile İsrail Meclis üyelerinin katılımıyla 28 Ocak'ta konferans düzenlenmişti.

Netanyahu hükümetinden 12 bakanın katıldığı konferansta, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde kurulması savunulan yasa dışı yerleşim yerlerinin olduğu büyük bir harita sergilenmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce birçok kez, Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurmanın halihazırda gerçekçi olmadığını ifade etmişti.

İsrail, Haziran 1967'de işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilerek bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerini dağıtmıştı.

İsrailli 15 kuruluş, 11 Aralık 2023'te "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü genişletmesi durumunda Gazze'deki yerleşim projelerine" hazırlık yapmak amacıyla bir konferans düzenlemişti. İsrailli bir müteahhitlik ve emlak şirketi de söz konusu "yerleşim yerlerindeki" konutlar için rezervasyon açmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.

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