Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşimler kurma çağrısı yapılan konferans İsrail'de tepkilere yol açtı
Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in soykırım eylemlerini engellemek için önlem alması gerektiği kararından iki gün sonra, Netanyahu hükümetindeki bakanlar Gazze’yi işgal etme, buraya yerleşme ve Gazzelileri zorla göç ettirme çağrılarını yineledi.
Kudüs
Bu söylem, dün akşam Batı Kudüs’te 12 İsrailli bakan ve yüzlerce aşırı sağcı yerleşimcinin katılımıyla düzenlenen "Gazze'de Yahudi Yerleşimini Teşvik Konferansı” ile ivme kazandı.
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İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi göre konferans, Itamar Ben-Gvir liderliğindeki aşırı sağcı "Yahudi Gücü" Partisine bağlı "Nahala" hareketi tarafından düzenlendi.
Konferansa, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar koalisyonunda yer alan aşırı sağcı partilerden Yahudi Gücü Partisi lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile “Dini Siyonizm” Partisi lideri Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in yanı sıra Netanyahu'nun liderlik ettiği Likud Partisinden üyeler dahil olmak üzere 12 İsrailli bakan ve 15 milletvekili katıldı.
Konferans salonundaki yaklaşık bin kişilik fanatik yerleşimci Yahudi grup, Gazze’deki Filistinlileri tehcir etme çağrısında bulunan sloganlar attı.
Yerleşimci fanatik Yahudiler, “Yalnızca nakledilmeleri (Gazzelilerin tehcir edilmeleri) barış getirir” yazılı dövizler taşıdı.
Konferansta, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde kurulması savunulan yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin olduğu büyük bir harita sergilendi.
Konferansta Ben-Gvir, Smotrich ve Likud üyeleri, yasa dışı yerleşimleri destekleyen konuşmalar yaptı.
"Yahudi Yerleşimlerin Yenilenmesi Sözleşmesi"ne imza attılar
Likud Partisinden Turizm Bakanı Haim Katz, “Bugün, Gazze'den çekildikten 18 yıl sonra, İsrail topraklarını yeniden inşa etme ve genişletme fırsatına sahibiz. Bu bizim son şansımız." diye konuştu.
Filistinlilere yönelik ırkçı, ayrımcı eylem ve söylemleriyle tanınan fanatik Yahudi İsrailli Bakan Ben-Gvir, "Eğer bir 7 Ekim daha istemiyorsak, evimize dönüp Gazze'nin kontrolünü ele almalıyız. Gönüllü göç için yasal bir yol bulmalıyız." ifadelerini kullandı.
Konuşmasında Başbakan Netanyahu’ya seslenen Ben-Gvir, "Cesur kararlar almanın zamanı geldi." dedi.
Diğer fanatik Yahudi Bakan Smotrich de, "İsrail'in 2005'te Gazze Şeridi'nden ayrılmasının ardından zorla Gazze'den sürülen Yahudi çocuklar, yerleşimci olarak geri dönmeli." diye konuştu.
Smotrich, şu ifadeleri kullandı:
“Ayağa kalkıyoruz. Oraya (Gazze'ye) asker olarak dönen aslanlardan oluşan bir milletimiz var. İsrail halkını korumak için oraya yerleşimci olarak da dönmelerini sağlamalıyız. Yerleşimler olmadan güvenlik olmaz. İsrail’in sınırlarında güvenlik olmazsa İsrail'in hiçbir yerinde güvenlik olmaz. Allah'ın izniyle hep birlikte galip geleceğiz, Allah'ın izniyle (Gazze'yi) hep birlikte kontrol edeceğiz ve galip geleceğiz.”
Konferans kapsamında, Ben-Gvir ve Smotrich ile iktidar koalisyonu içinde yer alan diğer 6 milletvekili, Gazze Şeridi'nde “Yahudi yerleşimlerini yeniden inşa etmek için çalışacaklarını” taahhüt eden, “Zafer ve Yerleşimleri Yenileme Sözleşmesi” olarak adlandırdıkları ortak belgeye imza attı.
Bunun yanı sıra Likud Partisinden İletişim Bakanı Shlomo Karei de Gazze'de yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşa edilmesi ve Filistinlilerin “gönüllü” göçünün teşvik edilmesi yönünde çağrıda bulundu.
Karei, “Gazze’ye yerleşmeliyiz.” dedi.
İsrail içinden tepkiler
Öte yandan konferansa İsrail içinden ve muhalefetinden tepkiler de geldi.
Ana muhalefet lideri Yair Lapid, X sosyal medya hesabından, söz konusu konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'e uluslararası çapta zarar veriyor ve muhtemel esir takası anlaşmasını baltalıyor. Bu konferans İsrail askerlerini tehlikeye atıyor." ifadesini kullandı.
Lapid, "Konferansın düzenlenmesi korkunç bir sorumsuzluktan ibarettir. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu nitelikli değil, bu hükümet de nitelikli değil." değerlendirmesinde bulundu.
"Netanyahu hükümeti, ülke tarihindeki en zararlı hükümettir." ifadesini kullanan Lapid, aşırı sağcı Ben-Gvir liderliğindeki partinin Netanyahu'nun partisi Likud'dan çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleştirdiği "çözüm konferansının, bir zamanlar ulusal kesimin kalbinde, şimdi ise çaresizce aşırılık yanlılarının gerisinde kalan Netanyahu ve partisi için yüz karası" olduğunu kaydetti.
İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da bakanların ve milletvekillerinin söz konusu konferansa katılımını kınadı.
İsrail devlet televizyonunun (KAN) aktardığına göre Eisenkot, "Dün bir devlet binasında düzenlenen etkinliğe katılanların tümü, özellikle de seçilmiş yetkililer, İsrail toplumunda geniş bir ulusal fikir birliği ve dayanışmayla hareket etmenin önemi konusunda geçen yıl yaşananlardan hiçbir şey öğrenmemişler." değerlendirmesinde bulundu.
Bu adımın, “hükümete karşı mevcut güvensizliği artırdığını ve İsrail toplumunda bölünmeyi daha da derinleştirdiğini" vurgulayan Eisenkot, şu ifadeleri kullandı:
“İsrail askerleri haklı bir savaşta yan yana savaşırken ve biz, kaçırılanların geri getirilmesi ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması gibi ortak hedefler için temel farklılıkları bir kenara bırakarak birlik arayışını tercih ederken diğerleri ise İsrail toplumunu bölecek bir olay için zaman buluyor.”
Muhalefetteki “Gelecek Var” Partisinden milletvekili Ram Ben Barak da, KAN’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Kendime soruyorum, bu ülkede bu hükümetin dağıtılması gerektiğini anlamayan aklı başında bir insan var mı? Bu hükümet bizi yıkıma götürecek ve bunu kararlılıkla yapacak."
Gazze’deki eski yasa dışı Yahudi yerleşimleri
İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce birçok kez, Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurmanın halihazırda gerçekçi olmadığını ifade etmişti.
İsrail, Haziran 1967'de işgal ettiği Gazze Şeridi'nden 2005'te çekilerek bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerini dağıtmıştı.
İsrailli 15 kuruluş, 11 Aralık 2023'te "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü genişletmesi durumunda Gazze'deki yerleşim projelerine" hazırlık yapmak amacıyla bir konferans düzenlemişti. İsrailli bir müteahhitlik ve emlak şirketi de söz konusu "yerleşim yerlerindeki" konutlar için rezervasyon açmıştı.
Birleşmiş Milletler, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.