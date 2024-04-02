Gazze'de vurulan yardım kuruluşu konvoyu, saldırı öncesinde İsrail ordusunu bilgilendirmiş
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde hedef aldığı ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü yardım kuruluşu konvoyu hakkında önceden bilgilendirildiği belirtildi.
Kudüs
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun olayı soruşturduğu ve ilk belirlemelere göre, saldırının "insani yardımların Gazze'deki geçici limandan Deir el-Belah bölgesindeki depoya aktarılırken" gerçekleştiği kaydedildi.
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Yardım konvoyunun saldırı öncesinde İsrail ordusuyla koordinasyon sağladığı belirtilen haberde, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Güney Komutanlığı ve ordunun sivil idari işlerine bakan COGAT ile "tehlikeli" diye nitelediği, olayın detaylarını görüştüğü paylaşıldı.
Güvenlik kaynaklarının, saldırıyı "uluslararası düzeyde en zor olay" olarak değerlendirdiği aktarılan haberde ordunun soruşturmasının sonuçlarının, kamuoyu ve uluslararası topluma sunulacağı ifade edildi.
Gazze'nin Deir el-Belah bölgesinde, ABD merkezli uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını taşıyan konvoy, İsrail ordusu tarafından vurulmuştu. Saldırıda, Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu 7 kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından WCK'nin bölgedeki operasyonlarını derhal durdurduğu ve gelecekteki çalışmalar için de yakın zamanda karar alınacağı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.