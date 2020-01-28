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Dünya

Gazze'de Trump'un sözde barış planına karşı askeri geçit düzenlendi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Trump'un sözde barış planı "Yüzyılın Anlaşması"na tepki olarak 150 askerin katılımıyla askeri geçit yapıldı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Çağrı Koşak   | 28.01.2020
Gazze'de Trump'un sözde barış planına karşı askeri geçit düzenlendi

Gazze

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Trump'un sözde barış planı "Yüzyılın Anlaşması"na tepki olarak 150 askerin katılımıyla askeri geçit düzenlendi. 

Filistin ordusuna bağlı piyadeler ve askeri araçlar, sokaklarda bayraklarla boy gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail-Filistin sorununa "çözüm bulmak" amacıyla hazırlandığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planını TSİ 20.00'de açıklaması bekleniyor.


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