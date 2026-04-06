Gazze'de yaklaşık 9 ay önce çocuklarına yiyecek bulmak için ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarından birine giderken başından vurularak felç olan Raid el-Merridi (37), acılar içinde kıvranıyor ve tedavi için dışarı çıkmayı bekliyor.

Gazze'de sözde yardım noktasında başından vurularak felç olan Raid, acılar içinde kıvranıyor

Raid, 24 Haziran 2025'te, 7 çocuğuna yiyecek bulmak için Han Yunus ile Refah arasında bulunun ABD-İsrail güdümündeki sözde yardım dağıtım noktalarından birine gitti.

Ancak orada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından vuruldu ve tam felç (hemipleji) oldu, kafatasında kırıklar oluştu, konuşma yetisini kaybetti ve beyninde de büyük bir kitle meydana geldi.

Şu anda Han Yunus'un batısında bir çadırda yatağa mahkum vaziyette yaşayan Raid, ağzını bile kıpırdatmakta güçlük çektiği için yeme ve içme fonksiyonlarını tam anlamıyla gerçekleştiremiyor ve bu da daha zayıf düşmesine neden oluyor. Ayrıca beyninde oluşan büyük kitle ona büyük acılar veriyor. Eşi, onu yattığı yatakta sağa sola döndürürken bile acı içinde bağırıyor.

İsrail'in Gazze dışına çıkışlara, ilaç ve tıbbi malzeme girişine büyük kısıtlamalar getirmesi de Raid gibi binlerce hastanın çaresizliğini artırıyor.

Ne Gazze'den dışarı çıkabiliyorlar ne de ilaca da erişebiliyorlar

Ula er-Merridi, eşinin, saldırı sonrasında 2 defa ameliyat olduğunu ancak pek bir sonuç alınamadığını anlattı.

"Bünyesi zayıfladı, az yemek yer oldu. Gazze'deki tıbbi imkansızlıklar bizi çok zorluyor, ne ilaç bulabiliyoruz ne de dışarı çıkarabiliyoruz." diyen Ula, doktorların, eşinin tedavisinin Gazze'de yapılamayacağını söylemesiyle yurt dışına sevk işlemlerini yaptıklarını ama hala sonuç alamadıklarını paylaştı.

Ailenin direğiyken bakıma muhtaç oldu

Eşinin vurulmadan önce ailenin direği olduğunu dile getiren Ula, yıkımın, maddi ve ekonomik pek çok zorluğun yaşandığı Gazze'de bir başına kalmaktan duyduğu korkuyu şöyle anlattı:

“Bu zor şartlarda eşimi kaybetmekten korkuyorum. Dışarı çıkıp tedavi olmasını, yeniden ayakları üzerinde durmasını ve eskisi gibi ailenin başına geçmesini istiyorum.”