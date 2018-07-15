İsrail savaş uçaklarının, dün akşam Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden iki Filistinli çocuğun, oyun oynamak için çıktıkları parktan şehit olarak evlerine döndüğü bildirildi.

GAZZE

El-Ketibe bölgesinde, inşaat halindeki bir binanın yakınında oyun oynayan 15 yaşındaki Emir el-Nimra ile 16 yaşındaki Luey Kuheyl, İsrail askerlerinin dün akşam düzenlediği saldırıda vurularak şehit oldu.

Şehit Emir en-Nimra ile aynı ismi taşıyan dedesi Emir en-Nimra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu çocuklar, parkta oyun oynamak için evden çıkmışlardı. İsrail'in katlettiği bu çocukların hiç bir günahı yok." dedi.

"İşgal güçleri vicdansızca onları katletti"

Filistinli bu çocukların her zaman birlikte vakit geçirdiğine dikkati çeken Nimra, "Çocuklar, herhangi bir askeri mevzinin olmadığı bir yere gittiler. Ancak işgal güçleri, vicdansızca, insanlık duygusu olmadan onları katletti." ifadesini kullandı.