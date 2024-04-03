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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de öldürülen WCK çalışanı Chapman'ın ailesi: İnsanlık dışı bir muameleye maruz kalarak öldü

İsrail'in Gazze'ye saldırısında hayatını kaybeden Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı John Chapman'ın ailesi, "İnsanlara yardım etmeye çalışırken, insanlık dışı bir muameleye maruz kalarak öldü." açıklamasını yaptı.

Behlül Çetinkaya  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Gazze'de öldürülen WCK çalışanı Chapman'ın ailesi: İnsanlık dışı bir muameleye maruz kalarak öldü

Londra

WCK gönüllüsü olarak bulundukları Gazze'de öldürülen James Kirby, James Henderson ve John Chapman'ın yakınları, kayıplarının ardından açıklamalarda bulundu.

Kirby'nin kuzeni Adam Macquire, Sky News'e yaptığı açıklamada, Kirby'nin kendisinden önce başkalarını düşünen bir yapıda olduğunu belirterek "WCK'ye katılmak istemesinin sebeplerinden biri de buydu. Gitmesi gerektiğini düşünüyordu. Arkadaşları Gazze'nin iyi bir yer olmayacağını söylüyordu ama James, gitmek ve insanlara yardım etmek zorunda olduğunu biliyordu." dedi.

Macquire, Kirby'nin geçmişte Afganistan ve Bosna Hersek'te de insani yardım çalışmalarına katıldığını kaydederek "Sadece James değil diğer 6 kişi de bizim için kahraman. Özverili biçimde dünyanın şu anda en zor durumda olan insanlarına yardım etmeye gittiler." diye konuştu.

Kirby'nin diğer kuzeni Amy Roxburgh-Barry de Kirby'nin başkalarına faydalı bir iş yapmak için bölgeye gittiğini söyledi.

"İnsanlık dışı bir muameleye maruz kalarak öldü"

Eski bir deniz kuvvetleri personeli olan 57 yaşındaki John Chapman'ın ailesi ise yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze'de öldürülen John'u kaybettiğimiz için çok üzgünüz. İnsanlara yardım etmeye çalışırken, insanlık dışı bir muameleye maruz kalarak öldü. Harika bir baba, eş ve kardeşti." ifadeleri yer aldı.

Chapman'ın ailesi, bu süreçte yas tutabilmek için basından ve kamuoyundan kendilerine zaman tanımasını istedi.

"Onunla birlikte büyüdüm"

Chapman gibi eski bir deniz kuvvetleri askeri olan 33 yaşındaki James Henderson'un çocukluk arkadaşı Aaron Cockrill de ITV'ye yaptığı açıklamada, "Henüz arkadaşımın eve dönmeyeceğini kabullenebildiğimi düşünmüyorum. Gittiğini biliyorum ama hala arkadaşım. Onunla birlikte büyüdüm." dedi.

Cockrill, Henderson'un güçlü bir karakter olduğunu söyleyerek birlikte aynı kreşe, ragbi takımına ve okula gittiklerini anlattı.

Henderson'un geçmişte oynadığı Penryn ragbi kulübünün Facebook hesabından ise "Penryn formasını giyen en nazik, en güçlü ve en sadık oyunculardan birini kaybettik." açıklaması yapıldı.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

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