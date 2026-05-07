Gazze'de, okul sırasında olması gereken çocuklar saatlerce su kuyruğunda bekliyor İsrail’in saldırıları ve ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze Şeridi’ndeki çocuklar, okulda ders sıralarında olmaları gerekirken ailelerine bir bidon su götürebilmek için her gün saatlerce su kuyruklarında bekliyor.

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde çocuklar, Gazze'nin tümünde yaşanan temiz su krizi nedeniyle yaşlarına göre ağır su bidonlarını doldurup dinlene dinlene zorlukla evlerine su taşıyor.

Filistinli 12 yaşındaki Ravan el-Beyruk, sabahları okula gitmek yerine su doldurmaya gittiğini ve sonra da aşevinde yemek kuyruğuna girdiğini söyledi.

Eğer su doldurmak için kuyruğa girmezse susuz kalacaklarını söyleyen Beyruk, "Eskiden sabahları uyanır, süt içer, yemek yer ve okula giderdik. Şimdi uyanıyoruz ama okula gitmiyoruz, artık eğitim yok." ifadelerini kullandı.

Beyruk, babasının şubat ayında şehit olduğunu ve yetim kaldıklarını söyledi.

"Neden dünyadaki diğer çocuklar gibi giyinip okula gidip ders görmüyoruz"

Sami Hammad (13), savaştan önce okula gittiğini ama şimdi mecburen su doldurmaya gitmek zorunda olduğunu belirtti.

"Gazze'de eğitim yok, hiçbir şey kalmadı. Biz çocuğuz, niçin dünyanın geri kalanı gibi olmayalım? Neden biz de dünyadaki diğer çocuklar gibi giyinip okula gidip ders görmüyoruz?" diyen Hammad, sabah 6'da uyanıp su doldurmaya gittiklerini kaydetti.

On yaşındaki Usame Ebu Zeyd de, artık okula gitmek yerine su kuyruğuna girdiğini söyledi.

Üç yıldır su sıkıntısı çektiklerini aktaran Ebu Zeyd, "Biz çocuğuz, bizim suçumuz ne? Normalde çantalarımızı takıp, tertemiz bir şekilde (okula) gidiyor olmalıydık. Ama şimdi su kuyruğuna gider olduk. Bizim günahımız ne? Üç yıldır bu ıstırabın içinde kaldık." ifadelerini kullandı.

"Benin kahvaltımı yapıp, annemin saçlarımı taraması ve okula gitmem gerekirdi"

Refah'tan yerinden edilen Filistinli bir ailenin 14 yaşındaki çocuğu Muhammed Harb ise temiz suya ulaşmanın çok güç olduğunu belirterek şunları dile getirdi:

"Benin kahvaltımı yapıp, annemin saçlarımı taraması ve sonra okula gitmem gerekirdi."

Han Yunus sakinlerinden Ebu Muhammed Ebu Tuayme de, her gün çocuklarıyla su doldurmaya sonrasında da aşevine yemek sırasına gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Ebu Tuayme su ve yemek için her gün aynı sıkıntıları çektiklerini ifade etti.

Gazze’de yaklaşık 2,4 milyonluk nüfusun 1,9 milyonu yerinden edilmiş durumda. Gazze'deki Filistinlilerin büyük bir kısmı temel insani ihtiyaçlardan yoksun çadırlarda veya kalabalık sığınma merkezlerinde yaşam mücadelesi veriyor.

Altyapının büyük bölümünün tahrip edilmesi, temiz suya erişimden elektrik teminine kadar birçok alanda ciddi sıkıntılara yol açıyor.