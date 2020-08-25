Gazze'de meydana gelen patlamada Kudüs Seriyyelerinden 4 kişi öldü
Gazze'nin doğusunda meydana gelen patlamada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine mensup 4 kişi hayatını kaybetti.
Gazze
Gazze'nin doğusunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine mensup 4 kişi hayatını kaybetti.
Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde geç saatlerde meydana gelen patlamada İyad Cemal el-Cedi (42), Mutez Amir el-Mebyad (29), Yakub Munzir Zeydiyye (25), Yahya Ferin el-Mebyad'ın (23) yaşamını yitirdiği belirtildi.
Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.