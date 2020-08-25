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Dünya

Gazze'de meydana gelen patlamada Kudüs Seriyyelerinden 4 kişi öldü

Gazze'nin doğusunda meydana gelen patlamada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine mensup 4 kişi hayatını kaybetti.

Yaser Arafat Mohamed Albanna,Safiye Karabacak   | 25.08.2020
Gazze'de meydana gelen patlamada Kudüs Seriyyelerinden 4 kişi öldü

Gazze

Gazze'nin doğusunda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerine mensup 4 kişi hayatını kaybetti.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde geç saatlerde meydana gelen patlamada İyad Cemal el-Cedi (42), Mutez Amir el-Mebyad (29), Yakub Munzir Zeydiyye (25), Yahya Ferin el-Mebyad'ın (23) yaşamını yitirdiği belirtildi.

Patlamanın nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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