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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de mahsur kalan yabancıların sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor

İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden ayrılmak isteyen yabancılar ve farklı ülkelerden vatandaşlığı bulunan Filistinliler, çıkış için günlerdir zor şartlar altında Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor.

Qais Omar Darwesh Omar, Muhammed Emin Canik  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Gazze'de mahsur kalan yabancıların sınır kapısındaki bekleyişi sürüyor

Ramallah

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı yakınlarında, bölgeden ayrılmak isteyen yabancılar, AA muhabirine konuştu.

ABD vatandaşı 10 yaşındaki Irene, "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki her şeyi sürekli bombalaması nedeniyle çok zor ve trajik günler yaşıyorum." dedi.

Irene, ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nden çıkmak için günlerdir Refah Sınır Kapısı önünde beklediğini ancak bir sonuç alamadıklarını dile getirdi.

İsrail saldırılarına ilişkin Irene, "Bombardıman durmuyor. Evler, okullar, binalar yerle bir oldu. Enkaz altında kalanlar, hastanelerde yüzlerce ölü ve yaralı var." ifadelerini kullandı.

Irene, ABD'nin İsrail'e desteği hakkında ise "Bu çok kötü ve insanlık dışı. Ülkemizdeki hükümet, evlerin ve okulların bombalandığı silahlarla İsrail'e destek veriyor." diye konuştu.

"İsrail bombardımanı okulu, binaları ve her şeyi yerle bir etti"

İsveç vatandaşlığı bulunan Mahmud Ebu Selim, bölgeden ayrılma umuduyla kızıyla birlikte sınır kapısı önünde beklediğini söyledi.

Ebu Selim, kızı Gazel'in, sürekli sesini duyduğu İsrail bombaları nedeniyle psikolojik sıkıntılar çektiğini dile getirdi.

Gazze'den çıkmak istediklerini söyleyen Ebu Selim, bölgeden ayrılmak için İsveç Büyükelçiliği ve Mısır tarafıyla irtibat kurduğunu ancak şu ana kadar sonuç alamadığını aktardı.

Ebu Selim'in kızı Gazel de İsrail saldırılarından korktuğunu belirterek, "Gazze çok güzeldi, okula gidiyordum ama İsrail bombardımanı okulu, binaları ve her şeyi yerle bir etti." dedi.

"Hayatta kalmak ve sınırı geçebilmek için savaş veriyoruz"

ABD vatandaşı 37 yaşındaki Dina es-Sayis, günlerdir sınırı geçmeye çalıştığını, ailesi ve çocuklarıyla birlikte Gazze’den ayrılmak için sınır kapısının açılmasını beklediğini ifade etti.

Sayis, "Hayatta kalmak ve sınırı geçebilmek için savaş veriyoruz." dedi.

İsrail güçleri, binlerce çocuk ve kadının öldüğü, on binlerce sivil yerleşim yeri ile merkezlerin vurulduğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını on beşinci gününde de sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, sınırlı insani yardımların bölgeye girişi için bugün geçici süreyle açılmıştı.

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