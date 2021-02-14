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Dünya, Koronavirüs

Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kamu kurumlarında aylardır kısmi yürütülen faaliyetler yeniden başladı

Gazze'de yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki düşüşün ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında hükümet kurumlarında kısmi şekilde yürütülen faaliyetler yeniden başladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Halime Afra Aksoy   | 14.02.2021
Gazze'de Kovid-19 nedeniyle kamu kurumlarında aylardır kısmi yürütülen faaliyetler yeniden başladı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gazze'deki Enformasyon Bakanlığına bağlı Halkla İlişkiler Müdürü Mahmud el-Ferra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu adımın, vaka sayılarındaki düşüş göz önüne alınarak hükümet kurumları tarafından uygulanan tedbirlerin gevşetilmesi kararı kapsamında atıldığını belirtti.

Ferra, karara göre, aylarca süren kısmi çalışmadan sonra tüm hükümet kurumlarındaki ve bakanlıklardaki faaliyetlerin normal ve rutin şekline döndüğünü söyledi.

Filistinli yetkili, tüm çalışanların bağlı bulundukları kurumlarda ve virüsün yayılması çerçevesinde alınan önleyici tedbirler kapsamında çalışmaya yeniden başladığını kaydetti.

Gazze'deki hükümet kurumlarındaki çalışmalar birkaç aydır önleyici tedbirler gölgesinde kısmi şekilde yürütülüyordu.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı 3 Aralık'ta salgın tedbirleri kapsamında başlattığı uygulamaları, vaka sayılarında gözlemlenen düşüşün ardından Ocak ve Şubat aylarında gevşetmişti.

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