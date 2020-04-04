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Dünya

Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükeniyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi için gerekli laboratuvar malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu açıkladı.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 04.04.2020
Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükeniyor

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında Gazze'de Kovid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu bu nedenle birkaç gün sonra vaka tespiti yapılamayacağını bildirdi.

Bunun yanı sıra acilen 100 adet solunum cihazı ile 140 adet yoğun bakım yatağına ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Kudra, tıbbi ekipmanın çok sınırlı olduğunu, bazı kesimlerce yapılan yardımların ihtiyacı karşılamadığını vurguladı. 

Uluslararası yardım kurumlarına, koronavirüsle mücadele için gerekli acil ihtiyaçların giderilmesi konusunda sorumluluk üstlenme çağrısında bulunan Kudra, ilaç, tıbbi malzeme, koruyucu materyal ve laboratuvar gereçlerine ihtiyaç olduğuna dikkati çekti.

5 kişi iyileşti

Kudra, bu arada bölgede Kovid-19'a yakalanan 12 kişiden 5'inin iyileştiğini açıkladı.

Son verilere göre abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 12 kişinin koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

Abluka altında ciddi kriz

İsrail ablukası nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin had safhada olduğu Gazze, salgınla mücadele noktasında ciddi bir krizle karşı karşıya bulunuyor.

Kudra, 30 Mart'ta yaptığı açıklamada, bölgedeki mevcut tıbbi malzemelerin Kovid-19'la mücadelede çok kısıtlı kaldığını belirterek, "Tıbbı teçhizatlar, koruyucu malzemeler, laboratuvar gereçleri ve solunum cihazları eksikliği nedeniyle boğucu büyük bir krizle karşı karşıyayız." ifadesini kullanmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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