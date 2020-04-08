Euro
7.37
Dolar
6.76
BIST 100
93,077.84
Altın
1,650.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükendi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinde kullanılan test malzemelerinin tükendiğini açıkladı.

Safiye Karabacak   | 08.04.2020
Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükendi Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, "Gazze Şeridi'ndeki merkez laboratuvar, Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemelerinin tükenmesi nedeniyle çalışmalarını durdurdu. Onlarca numune halen incelenmeyi bekliyor." dedi. 

Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemelerinin yanı sıra temel ilaçların yüzde 44'ü, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 31'i, laboratuvar malzemelerinin yüzde 65'inin tükenmesinin ciddi yansımaları olduğuna işaret eden Kudra, ayrıca 1018 kişinin karantina süresini tamamladığını aktardı.

Dünyanın farklı ülkelerinden Gazze'ye dönen Filistinliler, okul, otel ve sağlık merkezlerinde tedbir amaçlı 21 gün karantinada tutuluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 263 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı
Yurt dışında 222 Türk vatandaşı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor

İtalya, Kovid-19 nedeniyle limanlarını düzensiz göçmenlere kapatıyor

BM'den DSÖ'ye yüklenen Trump'a 'Şimdi dayanışma zamanı' mesajı

Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Türk vatandaşlarının sayısı 222'ye çıktı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hepimiz güvende olmadıkça hiçbirimiz güvende olmayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hepimiz güvende olmadıkça hiçbirimiz güvende olmayacağız
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım 5 Balkan ülkesine teslim edildi

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi yardım 5 Balkan ülkesine teslim edildi
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 541 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 541 kişi yaşamını yitirdi