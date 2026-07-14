Gazze'de İsrail'in saldırılarında biri kadın 8 Filistinli yaşamını yitirdi

[1/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki Mutez Ebu Şaar ve 36 yaşındaki Husam el-Şafi hayatını kaybetti.

[2/32] Ebu Şaar ve Şafi için cenaze töreni düzenlendi.

[3/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki Mutez Ebu Şaar ve 36 yaşındaki Husam el-Şafi hayatını kaybetti. Ebu Şaar ve Şafi için cenaze töreni düzenlendi.

[4/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki Mutez Ebu Şaar ve 36 yaşındaki Husam el-Şafi hayatını kaybetti. Ebu Şaar ve Şafi için cenaze töreni düzenlendi.

[5/32] Hayatını kaybedenlerin yakınları, üzüntü yaşadı.

[6/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda 9 yaşındaki Mutez Ebu Şaar ve 36 yaşındaki Husam el-Şafi hayatını kaybetti. Ebu Şaar ve Şafi için cenaze töreni düzenlendi.

[7/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

[8/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

[9/32] Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

[10/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

[11/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

[12/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

[13/32] İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki el-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Nasır Hastanesi'ne kaldırıldı.

[14/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[15/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[16/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[17/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[18/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[19/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[20/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[21/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[22/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[23/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[24/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Filistinli Mutez Ebu Şaar için kentteki Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ebu Şaar’ın yakınları, cenazede üzüntü yaşadı.

[25/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

[26/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

[27/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti. Yakınlarını kaybeden Filistinliler, üzüntü yaşadı.

[28/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan Filistinliler, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

[29/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

[30/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

[31/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.

[32/32] İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampının batısında polis noktasına düzenlediği saldırıda biri kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti.