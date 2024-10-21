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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de İsrail saldırının ardından 5 gün enkaz altında kalan Filistinli kadın kurtarıldı

Gazze Şeridi'nde İsrail'in hava saldırısından sonra enkaz altında kalan Filistinli kadının, 5 gün sonra kurtarıldığı bildirildi.

Mahmut Geldi  | 21.10.2024 - Güncelleme : 21.10.2024
Gazze'de İsrail saldırının ardından 5 gün enkaz altında kalan Filistinli kadın kurtarıldı

İstanbul

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 5 gün önce Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "Habib" ailesinin evini bombaladığı belirtildi.

Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde sakinlerinin başına yıkılan evde arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı aktarılan açıklamada, enkaz altında 5 gün kalan Filistinli bir kadının kurtarıldığı ifade edildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, gün içinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bölge halkını yerinden etmek için aç bırakma siyaseti uyguladığını söylemişti.

İsrail ordusunun kara saldırılarının ve kuşatmasının başlamasının ardından bölgede, sivil savunma ekiplerinin ulaştığı bazı Filistinli ailelerin 5 gündür yemek yemediğini bildirdiğini aktaran Basal, sivil savunma ekiplerinin İsrail'in "girilmesi yasak bölge" ilan etmesi sebebiyle bombalanan bölgelere erişemediğine dikkati çekmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 603 Filistinli öldü, 99 bin 795 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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