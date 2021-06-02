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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Gazze'de İsrail saldırılarından kalma bir cisim patladı: 2 ölü

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarından kalma "şüpheli bir cismin" sökümü sırasında meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti.

Omar Alothmani,Hamdi Yıldız   | 02.06.2021
Gazze'de İsrail saldırılarından kalma bir cisim patladı: 2 ölü

Gazze

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kentin orta kesimlerinde direniş gruplarından birine ait mevkide İsrail saldırılarından kalan şüpheli bir cismin sökülmesi esnasında patlama olduğu belirtildi.

Patlama sonucu iki kişinin yaşamını yitirdiği, ayrıca yaralananlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.


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