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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 762'ye ulaştı

Muhammed Emin Canik  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 24 bin 762'ye ulaştı

İstanbul

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 142 artarak 24 bin 762'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 105 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 142 Filistinliyi daha öldürdüğünü, 278 Filistinliyi de yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 24 bin 762'ye, yaralı sayısının da 62 bin 108'e yükseldiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

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