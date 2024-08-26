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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de iki eve İsrail'in hava saldırıları sonucunda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde iki evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı.

Mohamed Majed, Çağrı Koşak  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Gazze'de iki eve İsrail'in hava saldırıları sonucunda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

Gazze

Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şuheda Caddesi üzerindeki bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan el-Kebira kasabasında Ebu Rida ailesine ait bir evin İsrail uçakları tarafından vurulduğu aktarıldı.

Saldırı yapılan iki noktadaki ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 405 Filistinli öldü, 93 bin 468 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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