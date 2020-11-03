Euro
9.92
Dolar
8.47
BIST 100
1,150.60
Altın
1,908.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bitlis'te tır ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı - VTR
logo
Dünya

Gazze'de Filistinli tutuklu Ahres'e destek için açlık grevi yapıldı

İsrail hapishanesinde 100 gündür açlık grevinde olan Ahres'e destek olmak için düzenlenen eyleme hükümet yetkilileri ile bazı Filistinli grupların liderleri de katıldı.

Safiye Karabacak   | 03.11.2020
Gazze'de Filistinli tutuklu Ahres'e destek için açlık grevi yapıldı Fotoğraf: Ali Jadallah / AA

Gazze

Gazze'de İsrail hapishanesinde 100 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres'e destek olmak için bir günlük açlık grevi yapıldı. 

Gazze'deki Filistin Esirler Bakanlığı tarafından düzenlenen eyleme, hükümet yetkilileri ve bazı Filistinli grupların liderleri de katıldı. Eylemciler, Ahres'in fotoğraflarını taşıdı ve destek sloganları attı.

Filistin Esirler Bakanlığı Vekili Beha el-Medhun, eylem sırasında yaptığı konuşmada Ahres'in 100 gündür açlık grevini sürdürmesinin, Filistinlilerin sahip oldukları tüm silahlarla haklarını elde etme konusundaki kararlılığını yansıttığını söyledi.

Bu eylemle, Filistinli tutuklu Ahres meselesine halen göz yuman uluslararası ve insan hakları kurumlarına bir mesaj vermenin amaçlandığını aktaran Medhun, "Esirimize yanında olduğumuzu, acısını paylaştığımızı ve bu uzun savaşında onu desteklediğimizi söylemek istiyoruz." dedi.

Açlık grevindeki Filistinli tutuklu Mahir el-Ahres

İsrail askerlerince Batı Şeria'nın Cenin kentindeki evinden 27 Temmuz'da gözaltına alınan Ahres, Tel Aviv yönetiminin "idari tutukluluk" ve keyfi uygulamalarını protesto etmek için açlık grevine başlamıştı.

Altı çocuk babası Ahres, 1989, 2004, 2009 ve 2018 yıllarında da İsrail güçlerince 4 kere gözaltına alınmış, toplam 62 ay tutuklu kalmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hâlâ 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İngiltere'nin Liverpool kentinde herkese iki haftada bir Kovid-19 testi uygulanacak
İran'da son 24 saatte 422 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Paris ve çevresinde tam gün sokağa çıkma yasağından vazgeçildi
'Hastalara dünyayı verseniz bir saniye nefes almaya değişmezler'

Benzer haberler

Gazze'de Filistinli tutuklu Ahres'e destek için açlık grevi yapıldı

Gazze'de Filistinli tutuklu Ahres'e destek için açlık grevi yapıldı

Açlık grevinde 100. güne giren Filistinli tutuklunun sağlık durumu kritik

Gazzeliler, İzmir depremi dolayısıyla Türkiye'yle dayanışma gösterisi düzenledi

Gazze'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi

Gazze'de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı tutumu protesto edildi
Gazze'de üniversite mezunu işsiz kadınlar, tarıma yöneldi

Gazze'de üniversite mezunu işsiz kadınlar, tarıma yöneldi

Avrupa Parlamentosu Milletvekili bütçe nedeniyle açlık grevine başladı

Avrupa Parlamentosu Milletvekili bütçe nedeniyle açlık grevine başladı