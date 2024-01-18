Gazze'de emekli sağlık görevlisi kliniğe çevirdiği bakkal dükkanında ücretsiz sağlık hizmeti veriyor
Filistinli Zeki Şahin Hıdır, "Klinikte yanık, kırık, soğuk algınlığı, şeker, tansiyon gibi hastalık ve vakalarla gelenlere, pansuman ihtiyacı olanlara yardımcı oluyorum.” dedi.
Gazze
İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin Refah kentinde yaşayan emekli sağlık görevlisi Zeki Şahin Hıdır, kliniğe dönüştürdüğü bakkal dükkanında yerinden edilen Filistinlilere ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor.
Refah'ta uzun yıllar hemşire olarak görev yapan Hıdır, emekliliğinde de insanlara hizmet etmeye devam ediyor.
Emekli olduktan sonra açtığı küçük bakkal dükkanını kliniğe dönüştüren Hıdır, sınırlı sayıda temin edebildiği ilaç ve tıbbi malzemelerle şehre sığınan yerinden edilmiş Filistinli hasta ve yaralılara ücretsiz ilk yardım ve pansuman hizmeti veriyor.
AA muhabirine konuşan Hıdır, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırması, bölgeye gıda ve ilaç dahil her türlü ihtiyacın girişini engellemesinin ardından piyasadaki ürünlerin tükendiğini, yeni ürünlerin gelmemesi nedeniyle boş kalan dükkanını kliğine çevirmeye karar verdiğini söyledi.
Hıdır, "Dükkanı ne yapayım diye düşündüm. Kiralasam mı ya da başka bir amaçla mı kullansam diye çok düşündüm. Sonra Refah'ta çok sayıda sığınmacı olduğu için onların yararına bir şey yapmaya karar verdim." diye konuştu.
Günde ortalama 50 kişiye sağlık hizmeti sunuyor
Dükkanını kişisel çabalarıyla kliniğe çevirdiğini anlatan Hıdır, yanık, kırık, soğuk algınlığı, şeker, tansiyon gibi hastalık ve vakalarla gelenlere, pansuman ihtiyacı olanlara yardımcı olduğunu ifade etti.
Hıdır, bu süreçte destek talebinde bulunduğu Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hastanesinden de kendisine ilaç ve ilk yardım malzemesi gönderdiklerini belirtti.
İnsanların, bölgede hareket eden her şeyi vuran İsrail güçlerinin hedefi olmak korkusuyla özellikle akşam saatlerinde kliniğe başvurduğunu aktaran Hıdır, günde ortalama 50 kişinin kliniğe ön tedavi amacıyla geldiğini söyledi.
Hıdır, piknik tüpü ve gaz olmadığı için sığınma kampları ve çadırlarda insanların odun, kömür ve buldukları diğer malzemelerle ateş yakarak ısındıklarını, bu yüzden neredeyse her gün yanık vakalarının geldiğini anlattı.
Kış aylarında soğuk algınlığı gibi bazı hastalıkların da arttığını dile getiren Hıdır, İsrail'in saldırıları sona erene kadar klinikte hizmet vermeye devam edeceğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.