Gazze Şeridi'nde insani yardım çalışmalarıyla tanınan ve Dünya Kupası maçlarını izletme etkinliklerine öncülük eden 65 yaşındaki Filistinli Muhammed Vahidi, Mısır ve Arjantin karşılaşması öncesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Gazze'de Dünya Kupası maçlarını izleterek halkı eğlendiren 65 yaşındaki Filistinli, İsrail saldırısında öldürüldü Gazze Şeridi'nde insani yardım çalışmalarıyla tanınan ve Dünya Kupası maçlarını izletme etkinliklerine öncülük eden 65 yaşındaki Filistinli Muhammed Vahidi, Mısır ve Arjantin karşılaşması öncesinde İsrail'in düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Muhammed Vahidi, İsrail ordusunun Mısır ve Arjantin karşılaşmasının oynandığı 7 Temmuz Salı günü Gazze kentinde bir sivil araca düzenlediği saldırıyla hayatını kaybetti.

Gazze'de yerinden edilen halk için düzenlenen Dünya Kupası maçlarının toplu izlenme etkinliklerine öncülük eden Vahidi, insani yardım çalışmalarıyla tanınıyordu.

Filistinliler de son günlerde sosyal medyada, Vahidi'nin yardım faaliyetlerini ve savaşın gölgesinde halka moral vermek amacıyla organize ettiği Dünya Kupası yayınlarını hatırlatan paylaşımlar yapıyor.

Gazze Şeridi'ndeki yerel kaynaklara göre Vahidi, İsrail'in saldırıları sonucu oluşan elektrik kesintileri ve ağır yıkıma rağmen Gazze'deki sığınma alanlarında büyük ekranlar kurarak yerinden edilen Filistinlilerin Dünya Kupası karşılaşmalarını birlikte izleyebilmesi için çalışmalar yaptı.

Vahidi'nin organize ettiği Dünya Kupası maçlarını izleme etkinlikleri, yaklaşık 3 yıldır İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de yaşayan Filistin halkına kısa süreli de olsa nefes alma imkanı sağladı.

65 yaşında olmasına rağmen İsrail saldırılarından kurtulamadı

Filistinli Yusuf Faris, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Vahidi'yi 2 kez hedef alarak katlettiğini belirterek, "Vahidi, İHA'ların birinci saldırısında kurtuldu ancak ikinci saldırıyla aracı vuruldu ve hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Vahidi'nin Mısır ve Arjantin karşılaşması öncesinde Mısır bayraklarını Gazze Şeridi'ne ulaştırmaya çalıştığına işaret eden Faris, "Vahidi, Mısır-Arjantin maçını topluca izlemek için insanları toplamaya çalışıyordu." bilgisini paylaştı.

Vahidi'nin kuzeni Nizar Vahidi de yaptığı paylaşımda, Muhammed Vahidi'nin 65 yaşında olmasına rağmen İsrail tarafından hedef alınarak öldürülmekten kurtulmadığını belirtti.

Vahidi'nin Gazze'deki Mısır Yardım Komitesi bünyesinde insani yardım çalışmalarında görev yaptığına işaret eden Nizar Vahidi, kuzeninin Dünya Kupası'nın Mısır-Arjantin maçı için izleme alanları hazırladığı sırada hedef alındığını ifade etti.

Filistinli sosyal medya aktivistleri, İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Vahidi'nin yardım faaliyetleri sırasında çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.

"Hoşgörü değerlerini destekleyen ulusal bir şahsiyet"

Gazze'deki Mısır Yardım Komitesi de yayımladığı taziye mesajında, İsrail'in hava saldırısıyla öldürdüğü Muhammed Vahidi "toplumsal reform adamlarından" biri olarak nitelendirildi.

Mesajda, Vahidi'nin anlaşmazlıkları uzlaşıyla gidermeye çalışan, Filistinlilere hizmet eden ve hoşgörü değerlerini destekleyen ulusal ve sosyal bir şahsiyet olduğuna işaret edildi.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1092 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 507 kişi yaralandı, enkaz altından ise 799 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybı 73 bin 118'e, yaralı sayısı 173 bin 615'e yükseldi.

