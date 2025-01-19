Gazze'de ateşkes belirsizliği sürerken İsrail saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti
Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının uygulamaya girmesi ile ilgili belirsizlik sürerken, İsrail'in saldırılarında 9 Filistinli hayatını kaybetti.
Kudüs/Gazze
Gazze’de ateşkes belirsizliği devam ederken, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu insansız hava aracı (İHA) ile Gazze kent merkezine düzenlediği saldırılarda en az 5 Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesine yönelik topçu saldırısında da 4 kişi öldü.
Söz konusu iki saldırıda en az 25 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Refah'ta evlerine dönmeye çalışan çok sayıda Filistinli de İsrail ordusunun saldırıları sonucu yaralandı.
Han Yunus ve Refah kentleri de İsrail'in topçu bombardımanına tanık oluyor.
Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi, "teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar" ateşkesin devreye alınmayacağını duyurdu.
İsrail ordusunun kuzeyde tuzakladığı evde 10 Filistinli yaralandı
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bubi tuzakla bir evi patlatması sonucu 10 Filistinli yaralandı.
Yaralıların durumuna ilişkin detaylı verilmedi.
Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken Tel Aviv yönetimi teslim edilecek 3 esirin ismi verilene kadar ateşkesin devreye alınmayacağını açıkladı.
İsrail ordusu: Hamas'tan esir listeleri alınana kadar ateşkes yürürlüğe girmeyecek
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak kadın esirlerin isimlerini vermeyerek yükümlülüklerini yerine getirmediğinin öne sürdü.
Hagari, "Başbakan'ın talimatı uyarınca, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. İsrail ordusu, Hamas anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece Gazze'de saldırılarına devam ediyor." ifadesini kullandı.
İsrail ordusundan Gazze'ye saldırılarla ilgili yapılan açıklamada da İsrail topçu birliklerinin ve savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeyinde ve orta kesiminde bir dizi hedefe saldırı düzenlediği belirtildi.
İsrail basınına göre, Hamas serbest bırakılacak 3 esirin listesini teslim etti
İsrail basını, Hamas'ın bugün serbest bırakılacak İsrailli esirlerin listesini teslim ettiğini duyurdu.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın üst düzey Hamas yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bugün serbest bırakılacak İsrailli kadın esirlerin listesi, arabuluculara iletildi.
İsrail'in kısa süre içinde listeyi teslim alması bekleniyor.
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