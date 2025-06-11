Gazze’ye ilerleyen "Mağrib Direniş Konvoyu" Libya'nın Tacura kentine ulaştı
Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu Trablus’un doğusundaki Tacura kentine ulaştı.
Trablus
Mağrib Direniş Konvoyu’nun Trablus’tan geçeceği haberini alan çok sayıda Libyalı, Libya ve Filistin bayraklarıyla Trablus’taki Şehitler Meydanı'nda toplandı.
- Tunus’tan Gazze’ye gitmeyi planlayan “Mağrip Direniş Konvoyu” yola çıktı
- Gazze’ye doğru yola çıkan “Mağrib Direniş Konvoyu”, Libya’daki ilk durağı olan Zaviye kentine ulaştı
Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanya’dan aktivistlerin bulunduğu kafileden sembolik olarak bir grup aracın meydana ulaşmasıyla karşılama töreni Gazze'ye destek gösterisine dönüştü.
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"Canımız kanımız sana feda olsun ey Aksa", "Nerede, nerede! Arap halkları nerede" ve "Filistin özgürdür, siyonistler defolun" sloganları atan Libyalı göstericiler, "Çocukların ölmesine hayır" yazılı dövizler taşıdı.
Libyalılar konvoydakilere baklava, su ve meyve suyu ikram etti.
Konvoy, Libya'nın Tacura kentine ulaştı
Tacura kentinde de konvoyu kalabalık bir grup karşıladı.
Tacura sakinleri konvoydaki aktivistlere öğle yemeği, su ve meyve suyu ikram etti.
Molanın ardından Libyalılar ve konvoydaki aktivistler Gazze’deki ablukanın kaldırılması için gösterisi düzenledi.
Konvoy Tacura’dan ayrılarak Libya’daki bir sonraki durağı Misrata kentine doğru yola çıktı.
Mağrib Direniş Konvoyu dün Libya’daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı
Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Konvoy dün Libya’daki ilk durağı Zaviye kentine ulaşmıştı.
Yaklaşık 120 araç ve 12 otobüsten oluşan konvoya Zaviye kentinde çok sayıda Libyalı aktivist de dahil olmuştu.
Konvoy Mısır’a ulaştığında farklı ülkelerden kara ve hava yoluyla Kahire’ye gelen çok sayıda aktivistin de kafileye dahil olması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.