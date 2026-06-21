Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri, durumu kritik olan ve sürekli tıbbi gözetim gerektiren hastaların yaşamını tehdit ediyor.

Gazze Şeridi'ndeki Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri hastaların yaşamını tehdit ediyor Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde yaşanan elektrik kesintileri, durumu kritik olan ve sürekli tıbbi gözetim gerektiren hastaların yaşamını tehdit ediyor.

Gazze'de İsrail saldırılarına rağmen ayakta kalmayı başaran hastanelerde, devam eden abluka ve yedek parça girişine getirilen kısıtlamalar nedeniyle elektrik sıkıntısı yaşanıyor.

Tamir ve bakımı yapılamayan jeneratörlerin devre dışı kalması nedeniyle bazen ameliyatlar bile yapılamıyor. Bazen de hastaların durumu öncelik sırasına konuluyor ve elektrik kısıtlı bir şekilde kullanılmaya çalışılıyor.

Bu durum da elektriğin en çok ihtiyaç duyulduğu hatta hayati önem taşıdığı hastanelerdeki hastalar için ciddi risk oluşturuyor.

Nasır Hastanesi'nde de halihazırda 4 jeneratör bulunuyor. Bunlardan biri acil durumlarda devreye alınırken, biri arızalı olduğu için kullanılamıyor. Geriye kalan 2 jeneratör ise sabah ve akşam olmak üzere vardiyalı olarak kullanılıyor.

Bu da hastanenin ihtiyaç duyduğu elektriğin ancak yüzde 70'inin karşılanması anlamına geliyor. Hal böyle olunca tıbbi bakım altında olması gereken hastalara gereken hizmet sunulamamış oluyor.

"Bizi yavaş yavaş öldürüyorlar"

Hastanede, doğumsal bir anomali olan kraniosinostoz (bebeklerin kafatası kemiklerini birbirine bağlayan dikişlerin normalden erken birleşmesiyle oluşan doğumsal bir anomali) ameliyatı olan 10 aylık Eymen bebeğin annesi Ummu Eymen, yaşadıkları sıkıntıları AA'ya anlattı.

Ummu Eymen, oğlunun dışarı çıkış işlemlerinin yapılamaması ve 1 yaşını doldurmadan da ameliyat olması gerektiği için mecburen Nasır Hastanesi'nde ameliyata alındığını aktardı.

Sağlık sisteminin çöktüğü Gazze'deki hastanelerde imkanların çok kısıtlı olduğunu söyleyen Ummu Eymen, oğlunun kafatasındaki yaranın sürekli pansuman edilmesi gerektiğini ama gazlı bez bulmakta bile sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Hastanedeki elektrik kesintilerine de dikkati çeken Ummu Eymen, şunları aktardı:

"Günün yarısını elektriğin gelmesini bekleyerek geçiriyoruz. Hava çok sıcak ve vantilatörler gerektiği gibi çalışmıyor. Burada çok şeyin eksikliği çekiliyor. Sınırlar kapalı ve hastanelerde gerekli olan malzemelerin girişi engelleniyor. Bizi böylece yavaş yavaş öldürüyorlar."

Çocukların en temel haklarından biri olan tedaviye bile ulaşamadıklarını ve Gazze dışına çıkması gerekirken hayatını kaybeden pek çok çocuk olduğunu söyleyen Ummu Eymen, "Tedavi olmak için dışarı çıkmak istiyoruz, eğlenmek için değil." diyerek içinde bulundukları duruma isyan etti.

Elektrik kesintileri hastaların hayatını tehdit ediyor

Hastane doktorlarından Meysera el-Mığari de elektrik ve su kesintileri nedeniyle başta cerrahi bölümü olmak üzere pek çok bölümde büyük sıkıntı yaşadıklarını vurguladı.

Mığari, görevi hayat kurtarmak olan doktorların yaşadığı çaresizliği şu sözlerle dile getirdi:

"Tıbbi bakıma ihtiyacı olan pek çok hastamız var. Mesela bu hastamızın (bir erkek hasta) periyodik olarak takip edilmesi ve yaşam belirtilerinin (kalp atış hızı, kan basıncı, solunum hızı, oksijen doygunluğu ve vücut sıcaklığı) izlenmesi gerekiyor. Ama elektrik olmadığı için hastayı takipte gerekli olan cihazları kullanamıyoruz."

Mığari, tıbbi ekipmanlarda da eksiklik çektiklerini ve tüm bu sıkıntıların hastaların hayatını tehdit ettiğini belirtti.

Hastanenin ihtiyacı kapasitesinden yüzde 120 fazla

Nasır Hastanesi Teknik Hizmetler Müdürü Mühendis Hamed en-Neccar da yaz mevsiminde oldukları için havalandırma ve soğutma sistemleri üzerinde aşırı yük oluştuğuna ve bunun da elektrik ihtiyacını artırdığına işaret etti.

Neccar, "Bugün hastanenin ihtiyacı, kapasitesinden yüzde 120 fazla. Hastanedeki hizmetlerin aksamaması, jeneratörlerin çalışmaya devam etmesi ve hastanenin ihtiyacını yüzde 70 karşılayabilmek için bazı yükleri azaltmamız gerekti." dedi.

Şu an hastanede sadece iki jeneratörle hizmet verdiklerini söyleyen Neccar, jeneratörlerin bakım ve onarımı için gerekli malzemelerin bulunması durumunda yüzde 100 olmasa bile yüzde 90 hastanenin ihtiyacını karşılayabileceklerini aktardı.