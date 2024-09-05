Gazze Şeridi’nde çocuk felci aşılama kampanyasının 2. aşaması bugün başlayacak
Filistin Sağlık Bakanlığı, 31 Ağustos’ta başlatılan çocuk felci aşılama kampanyasının 2. aşamasının bugün başlayacağını ve Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerini kapsayacağını duyurdu.
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Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi’nde çocuk felci aşılama kampanyasının ilk aşamasının 189 bin 551 çocuğun aşılanmasıyla dün tamamlandığı belirtildi.
İlk aşamanın Gazze Şeridi’nin orta kesimlerini kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, kampanya süresi boyunca bu bölgede 4 ayrı sağlık merkezinde aşı yapılmaya devam edileceği vurgulandı.
Açıklamada, çocuk felci aşılama kampanyasının 2. aşamasının ise bugün başlayacağın belirtilerek kampanyanın Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerini kapsayacağı kaydedildi.
İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki aşamalı" olacağını bildirmişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.