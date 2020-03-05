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Dünya

Gazze kent merkezinde yangın: 9 ölü, 53 yaralı

Gazze kent merkezinde meydana gelen yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Uçar,Nour Mahd Ali Abu Aisha   | 05.03.2020
Gazze kent merkezinde yangın: 9 ölü, 53 yaralı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Gazze

Gazze kent merkezinde yangın: 9 ölü, 53 yaralı

Gazze kent merkezinde meydana gelen yangında 9 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Gazze'deki "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazar yerinde çıkan yangın nedeniyle bir çok araç ve iş yerinde hasar oluştu. ( Ali Jadallah - Anadolu Ajansı )

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bulunan "Nusayrat Mülteci Kampı" bölgesindeki pazarda büyük bir yangının çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yangında 3'ü kadın 9 kişinin öldüğü, 14'ü ağır 53 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı, büyük hasara yol açan yangının kontrol altına alındığını belirtirken, çıkış nedenine ilişkin bilgi vermedi.

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