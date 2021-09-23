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Dünya

Gazze İsrail'in saldırılarının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor

Gazze'deki Filistin Toplumsal Kalkınma Bakanlığı, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde on binlerce ihtiyaç sahibi için kalkınma ve yardım projelerinin hayata geçirilmek üzere olduğunu bildirdi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 23.09.2021
Gazze İsrail'in saldırılarının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Bakanlık Vekili Gazi Hamed, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlığın başta İsrail'in son saldırılarında zarar görenler olmak üzere ihtiyaç sahipleri, engelliler, kadınlar ve çocuklar gibi toplumun çeşitli kesimlerine hizmet sunmak için çalışmalar yaptığını belirtti.

Yerel ve uluslararası bazı kurumların iş birliğiyle çeşitli alanlarda milyonlarca dolarlık onlarca proje geliştirildiğini ifade eden Hamed, İsrail'in mayıs ayındaki son saldırılarında yaralananlara, bölgedeki işçilere ve çiftçilere destek, ihtiyaç sahibi ailelere ve engellilere yardım, saldırılardan zarar gören binaların yeniden inşası ve onarılması gibi pek çok proje hazırlandığını kaydetti.

Hamed, Gazze'deki bu kalkınma ve yardım projelerinden on binlerce ihtiyaç sahibinin faydalanacağını ve projelerin hayata geçirilmek üzere olduğunu aktardı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. İsrail'in 11 gün süren saldırılarında 66'sı çocuk toplam 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 bine yakın kişi yaralanmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

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