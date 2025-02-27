Gazze hükümeti, Kızılhaç heyeti ile esir takası sürecine ilişkin insani ve hukuki konuları görüştü
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden (ICRC) bir heyet ile İsrail'in Gazze'deki ihlalleri ve esir takası sürecindeki "hassas insani ve hukuki konuların" görüşüldüğünü bildirdi.
Gazze
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze kentinde gerçekleşen görüşmede Kızılhaç heyetine esir takası sürecinde İsrail ile Filistinli taraflara uygulanan muameleye dair sorular yöneltti.
Hamas'ın İsrailli esirlerin cesetlerini Kızılhaç yetkililerine teslim ederken uyguladığı insani ve etik yönteme işaret eden Sevabite, neden Filistinli esirler için aynı yöntemin uygulanmadığı sorusunu gündeme getirdi ve İsrail'in alıkoyduğu Filistinli esirlerin naaşını "insanlık dışı ve medeniyetten uzak" yöntemlerle teslim etmeye devam ettiğini hatırlattı.
İsrail'in Filistinli esirlerin naaşlarını "uluslararası standartlara aykırı ve aşağılayıcı bir şekilde" plastik poşetler içerisinde teslim ettiğini ve Kızılhaç yetkililerinin ise naaşları bu şekilde teslim almayı kabul etmediğini hatırlatan Sevabite, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden İsrail'in bu ihlalleri karşısında nasıl bir yol izleyeceklerini açıklamasını istedi.
Basında yer alan haberlerde, Uluslararası Kızılhaç Komitesi yaklaşık iki hafta önce Filistinli ve İsrailli esirlerin cenazelerinin teslim alınması sırasında "çifte standart" uygulamakla suçlanmıştı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü Sevabite, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrailli esirlerin naaşını teslim alırken resmi törenler düzenleyen Kızılhaç, Filistinli şehitlerin naaşlarını insan onurunun en temel esaslarından yoksun bir şekilde kamyonlara atılan mavi poşetlerde teslim alıyor." sözleriyle uygulanan çifte standardı eleştirmişti.
İsrail, Filistinli esirlere ait cenazeleri plastik poşetlere koyup Kızılhaç yetkililerine teslim etmiş, Kızılhaç yetkilileri ise "çifte standart" uygulamakla suçlanmamak için cenazeleri teslim almayı ve İsrail'den Gazze Şeridi'ne nakledilmesine katılmayı kabul etmemişti.
Kızılhaç'tan Gazze'deki sorumluluklarını yerine getirmemesi konusunda açıklama talep edildi
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü Sevabite görüşmede, Uluslararası Kızılhaç Komitesinden hastaneler ve sağlık çalışanlarının korunması, düzenli şekilde insani yardım sağlanması başta olmak üzere Gazze'deki sorumluluklarını ve görevlerini tam olarak yerine getirmemesi konusunda açıklama talep etti.
Sevabite, Kızılhaç'tan Gazze'de İsrail askerleri tarafından alıkonulan Filistinlilerin akıbetleriyle ilgili çalışmaları hakkında da bilgi istedi.
Görüşmede ayrıca, serbest bırakılan Filistinli tutukluların cezaevi merkezlerinden teslim alınması gerekirken bunun yerine Gazze Şeridi'nin güneyindeki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndaki belirli noktalardan teslim alınmasının dayatılması ve Filistinli esirlerin teslim noktasına götürülürken maruz kaldığı işkenceler de gündeme getirildi.
Ateşkes ve esir takası anlaşmanın birinci aşaması kapsamında serbest bırakılan Filistinli esirler verdikleri röportajlarda, İsrail'in kendilerini saatler süren işkencelerden sonra Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na bıraktığını, Kızılhaç'ın kendilerini beklediği noktaya kadar kilometrelerce yürümeye zorladığını söylemişti. Kızılhaç Komitesi ise bu konuda bir açıklama yapmamıştı.
Kızılhaç: Faaliyetlerimizde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalmaya kararlıyız
Uluslararası Kızılhaç Komitesi heyeti ise Sevabite ile yapılan görüşmede, "medyada duyurulan koordinasyon faaliyetlerinin çoğundan kendilerinin sorumlu olmadığını, diğer uluslararası kuruluşların da bu görevi yürüttüğünü ve uluslararası ilkelere uygun çalışma standartlarına bağlı kaldıklarını" savundu.
Uluslararası ilkelere uygun olarak insani yardım çalışmalarını sürdürme konusunda kararlı olduklarını dile getiren Kızılhaç heyeti, ilgili Filistin makamlarıyla iş birliğini güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.
Kızılhaç heyeti, uluslararası insancıl hukuka uygun olarak insani yardım sağlama ve sivillerin her zaman korunmasını sağlama araçlarını iyileştirmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.
Uluslararası Kızılhaç Komitesinin İsrail'e yasal ve insani yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yaptığını ve bunun için çaba sarf ettiğini belirten Kızılhaç heyeti, "Kızılhaç'ın tüm faaliyetlerinde tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalma konusundaki kararlılığını" vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.