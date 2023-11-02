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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 19’a yükseldi

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde 31 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 19’a yükseldiği bildirildi.

Mustafa Deveci  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Gazze’deki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 19’a yükseldi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Kudüs

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze’deki çatışmalarda ağır yaralanan bir askerin öldüğü belirtildi.

Gazze’de 31 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 19’a yükseldiği ifade edildi.

Bugün yapılan bir başka açıklamada ise 31 Ekim'den bu yana bir yarbayın da aralarında bulunduğu 18 askerin öldüğü bildirilmişti.

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