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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de silah sesleri yükselirken Filistinlilerin kaçış anları görüntülere yansıdı

29.10.2024 - Güncelleme : 29.10.2024
Gazze’de silah sesleri yükselirken Filistinlilerin kaçış anları görüntülere yansıdı

Gazze
Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından açılan silah sesleri yükselirken Filistinlilerin kaçış anları görüntülere yansıdı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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