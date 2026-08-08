Gazze’de İsrail saldırısında yıkılan binanın enkazından 19 Filistinlinin naaşı çıkarıldı

Gazze Şeridi Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze kentinin batısındaki Sanayi Caddesi’nde bulunan "Kerem" adlı binanın enkazındaki arama ve naaşları çıkarma çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sırasında bombalanarak yıkılan binada Filistinlilerin naaşlarının enkaz altında kaldığı belirtildi.

Sivil Savunma ekiplerinin enkaz altındaki naaşları çıkarma çalışmalarından sorumlu Albay Muhammed Ebu Dan, ekiplerin arama ve çıkarma çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgedeki çalışmalarını sonlandırdığını söyledi.

Ebu Dan, uzman ekiplerin yıkılan binaların enkazı altında kalan kurbanların naaşlarını çıkarma projesini sürdürdüğünü belirterek, ekiplerin, arama ve naaşları çıkarma çalışmalarına başlamak üzere Gazze kentindeki başka bir bölgeye geçtiğini aktardı.

Yıkılan binaların enkazı altında naaşların bulunmaya devam ettiğini ifade eden Ebu Dan, arama ve naaşları çıkarma çalışmalarında yıkımın boyutu ile gerekli ekipman ve araçların yetersizliği nedeniyle zorluklarla karşılaşıldığını kaydetti.

Söz konusu çalışmaların, Sivil Savunma Müdürlüğünün 19 Temmuz’da başlattığı Filistinlilerin naaşlarını enkazdan çıkarma projesinin ikinci aşaması kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, daha önce Gazze kentinde düzenlenen basın toplantısında, ikinci aşamanın "800 saatlik çalışma süresince yürütüleceğini ve Gazze, kuzey ve orta kesimlerde enkaz altında 1072 naaşın bulunduğu tahmin edilen 147 yıkılmış evde kayıp kişilerin aranmasını kapsadığını" söylemişti.

Basal, arama ve naaşları çıkarma çalışmalarının Uluslararası Kızılhaç Komitesinin desteğiyle “çok sınırlı imkanlarla”, yalnızca bir ekskavatör, bir buldozer ve bir kamyon kullanılarak yürütüldüğünü belirtmişti.

Projenin ilk aşaması Kasım 2025’te 500 saatlik çalışma kapsamında başlatılmış, bu aşamada 54 ev ve binanın enkazı altında bulunan 559 kayıptan 333 kişinin naaşı ve kalıntıları çıkarılmıştı.

İmkanların yetersizliği nedeniyle yaklaşık 226 kişinin naaşına ise halen ulaşılamadığı belirtilmişti.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, Ekim 2025’te İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başlamasından bu yana kayıp Filistinlilerin sayısının yaklaşık 9 bin 500 olduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, kayıplardan bazılarının naaşlarının yıkılan binaların enkazı altında bulunduğu, bazılarının ise akıbetinin bilinmediği belirtilmişti.

1 Filistinli hayatını kaybetti, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde açtığı ateş sonucu 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin güneybatısındaki Şakuş bölgesi çevresinde konuşlanan İsrail tankları yoğun bombardıman düzenledi.

Saldırıda yaralanan 2'si çocuk 7 Filistinli Nasır Hastanesine nakledildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

İsrail askerlerinin Gazze kentinin doğusundaki Tuffah ve Zeytun mahallelerinde Filistinlilerin evlerine ve yerinden edilmiş kişilerin çadırlarına ateş açması sonucu 2 çocuk yaralandı.

İsrail'e ait insansız hava araçlarının Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda Filistinlilerin evlerine ateş açtı. Olayda yaralanan olmadı.

İsrail topçuları, Deyr el-Belah'ın doğusundaki Megazi Mülteci Kampı çevresini de hedef aldı.

İsrail ordusunun Gazze'de açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde sivillerin üzerine ateş açtığı belirtildi.

Doğrudan hedef alınan 3 Filistinlinin yaralandığı aktarılan haberde, İsrail'in Han Yunus kentinde sabah saatlerinden itibaren geniş çaplı yıkım gerçekleştirdiği ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde de yerleşim yerlerine ateş açtığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı 73 bin 384'e yükseldi

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 384'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler aktarıldı.

Son 48 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ile 6 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1257 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 131 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 384'e, yaralı sayısının 174 bin 242'ye yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.