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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de bulunan 10 İsrailli esir ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.

Mustafa Deveci  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Gazze’de bulunan 10 İsrailli esir ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildi

Kudüs

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