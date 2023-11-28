Gazze’de bulunan 10 İsrailli esir ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildi
Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de bulunan 10 İsrailli esirin ülkelerine getirilmek üzere Kızılhaç yetkililerine teslim edildiğini duyurdu.
Kudüs
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