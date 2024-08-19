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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze açıklamaları nedeniyle Gillham'ın resitalini iptal eden orkestradan "hata" itirafı

Avustralya'da Melbourne Senfoni Orkestrası (MSO), "Gazze'de öldürülen gazeteciler" hakkındaki yorumları nedeniyle ünlü piyanist Jayson Gillham'ın 15 Ağustos'taki resitalini iptal etmekle "hata" yaptığını kabul etti.

Zeynep Katre Oran  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Gazze açıklamaları nedeniyle Gillham'ın resitalini iptal eden orkestradan "hata" itirafı

Ankara

ABC News Avustralya'nın haberine göre, ismi açıklanmayan bir MSO sözcüsü, İngiliz-Avustralyalı piyanist Gillham'ın programının iptalinin "hata" olduğunu kabul ederek, "Jayson ve menajeriyle yapıcı görüşmelerde bulunuyoruz. Konseri yeniden planlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, MSO'nun, konserlerin siyasi yorumlar için uygun ortamlar olmadığını hala savunduğunu ancak ünlü piyanistin Orta Doğu'daki insanlar için duyduğu endişeyi anladığını bildirdi.

Gillham da konuya ilişkin ABC News'a verdiği demeçte, gelecekte MSO ile çalışmayı dört gözle beklediğini belirtti.

MSO, "Gazze'de öldürülen gazeteciler" ile ilgili yaptığı yorumlardan dolayı piyanist Gillham'ın 15 Ağustos'ta vereceği resitalin iptal edildiğini bildirmişti. Yorumların kurumu "zor duruma" soktuğunu ifade eden orkestra, sanatçının ifadelerinin yol açtığı "rahatsızlık" nedeniyle kamuoyundan özür dilemişti.

Ünlü piyanist, çaldığı parçayı Gazze'deki gazetecilere adamıştı

Piyanist Gillham, 11 Ağustos'ta Melbourne kentindeki Iwaki Salonu'nda verdiği resitalde, Avustralyalı besteci Connor D'Netto tarafından bestelenen ve Gazze'de bulunan gazetecilere adanan "Witness (Tanık)" adlı eseri çalmıştı.

Parçaya başlamadan önce İsrail'in son 10 ayda 100'den fazla Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü belirten Gillham, "Gazetecilerin öldürülmesi, uluslararası hukuka göre savaş suçudur. (Gazetecileri öldürerek) Savaş suçlarının belgelenmesinin ve dünyaya duyurulmasının önüne geçmek istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

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