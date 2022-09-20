Gazprom, Sibirya’nın Gücü doğal gaz boru hattını bakım nedeniyle kapatacak
Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatlarının planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durdurulacağını bildirdi.
Moskova
Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya’nın Gücü boru hattında planlanmış bakım yapılacağı belirtildi.
Bakımın 22 - 29 Eylül'de yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu süreçte hat üzerinden gaz sevkiyatının gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.