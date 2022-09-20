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Dünya

Gazprom, Sibirya’nın Gücü doğal gaz boru hattını bakım nedeniyle kapatacak

Rus enerji şirketi Gazprom, Sibirya’nın Gücü boru hattı üzerinden Çin’e doğal gaz sevkiyatlarının planlanmış bakım nedeniyle bir haftalığına durdurulacağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay   | 20.09.2022
Gazprom, Sibirya’nın Gücü doğal gaz boru hattını bakım nedeniyle kapatacak

Moskova

Gazprom’dan yapılan yazılı açıklamada, Sibirya’nın Gücü boru hattında planlanmış bakım yapılacağı belirtildi.

Bakımın 22 - 29 Eylül'de yapılacağı bilgisine yer verilen açıklamada, bu süreçte hat üzerinden gaz sevkiyatının gerçekleştirilmeyeceği kaydedildi.



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