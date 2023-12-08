Dolar
28.98
Euro
31.27
Altın
2,029.33
ETH/USDT
2,354.70
BTC/USDT
43,240.00
BIST 100
7,955.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çırağan Sarayı'nda ‘’7. İstanbul Ekonomi Zirvesi’’nde konuşuyor
logo
Dünya

Gazetecileri Koruma Komitesi: İsrail, Gazze'de tutukladığı gazeteci Kahlut'u hemen serbest bırakmalı

ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail güçlerince alıkonulan Filistinli gazeteci Diaa el Kahlut'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İdiris Okuduci  | 08.12.2023 - Güncelleme : 08.12.2023
Gazetecileri Koruma Komitesi: İsrail, Gazze'de tutukladığı gazeteci Kahlut'u hemen serbest bırakmalı

Beyrut

CPJ, İsrail ordusu tarafından dün aile fertleri ile birlikte üzeri soyularak darbedildikten sonra alıkonulan gazeteci Kahlut'la ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Katar tarafından finanse edilen, Londra merkezli Al Araby Al Jadeed gazetesi muhabiri Filistinli Kahlut ve henüz sayıları tam belirlenemeyen bazı aile üyelerinin dün Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'nın El Suk bölgesinde İsrail güçlerince tutuklandığı ifade edildi.

CPJ'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Şerif Mansur, "Gazeteci Kahlut'un Gazze'nin kuzeyinde aile üyeleriyle birlikte tutuklandığına ilişkin haberlerden derin endişe duyuyoruz. İsrail ordusu Kahlut'un nerede olduğunu açıklayıp onu ivedi bir şekilde serbest bırakmalı, savaşı takip eden tüm gazeteciler ve onların ailelerinin can güvenliği için de gerekli adımları atmalıdır." ifadelerini kullandı.

Üzeri soyulup darbedildi

Kahlut'un çalıştığı Al Araby Al Jadeed gazetesinin haberine göre, Filistinli gazeteci ile dün öğle saatlerinden itibaren irtibat kesildi ve daha sonra tutuklanma bilgisi ailesinden teyit edildi.

Haberde, İsrail askerlerinin Kahlut'a silah dayadığı, engelli kızını geride bırakmaya zorladığı ve ardından üzerini soyup darbettikleri kaydedildi.

Al Araby Al Jadeed Editörü Husam Kanafani, Kahlut'un akıbetinin öğrenilmesi ve serbest bırakılması için çalıştıklarını belirtti.

Kanafani, İsrail'in, suçlarının belgelenmesini engellemek için gazetecileri kasıtlı olarak öldürdüğünü, hedef aldığını veya tutukladığını ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyanet İşleri Başkanlığının cuma ve bayram hutbeleri 8 dilde e-Devlet'te
Ankara'da bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı otobüs kazası davasında karar açıklandı
Güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonlarda çok sayıda suç örgütü çökertildi
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde köy tipi afet evlerinin inşası sürüyor
Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyaretini manşetlerine taşıdı

Benzer haberler

Gazetecileri Koruma Komitesi: İsrail, Gazze'de tutukladığı gazeteci Kahlut'u hemen serbest bırakmalı

Gazetecileri Koruma Komitesi: İsrail, Gazze'de tutukladığı gazeteci Kahlut'u hemen serbest bırakmalı

Reuters muhabiri Abdullah'ın İsrail ateşi ile hayatını kaybettiği raporlarla kanıtlandı

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalar 2 ayı geride bıraktı

İsrail Savunma Bakanı "Hizbullah'ı İsrail sınırının 30 kilometre ötesine gönderme" sözü verdi

İsrail Savunma Bakanı "Hizbullah'ı İsrail sınırının 30 kilometre ötesine gönderme" sözü verdi
İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırısında ilk kez bir Lübnan askeri öldü

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırısında ilk kez bir Lübnan askeri öldü
Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırdı, İsrail de Lübnan'ın güneyini hedef aldı

Hizbullah, İsrail'e ait askeri noktalara saldırdı, İsrail de Lübnan'ın güneyini hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet