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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazeteciler, Gazze'de ateşkes ve haber verme hakkı için imza kampanyası başlattı

Dünya genelinden profesyonel gazeteciler, foto muhabirleri ve basın dernekleri; İspanyol ve Filistinli gazetecilerin girişimiyle "Gazze'de ateşkes ve İsrail ile Filistin'den haber verme hakkının garanti edilmesi" için imza kampanyası başlattı.

Şenhan Bolelli  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Gazeteciler, Gazze'de ateşkes ve haber verme hakkı için imza kampanyası başlattı

Madrid

#DerechoAInfomarPalestinaIsrael adıyla internette başlatılan ve 22 Kasım'da Madrid'de düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtımı yapılacak kampanyaya şimdiden dünyanın farklı yerlerinden binden fazla gazeteci ile 45'e yakın basın derneği imza attı.

Filistinli ve İspanyol gazetecilerin başlattığı girişimle "Gazze'deki bombalamaların derhal durdurulması ve ateşkes ilan edilmesi" çağrısında bulunularak, Filistin ve İsrail'de özgürce haber yapma hakkı da vurgulandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ile İspanya Gazeteciler Sendikaları Federasyonunun da aralarında olduğu basın derneklerinden yapılan ortak açıklamada, "İnsan haklarını savunmaya kararlı gazeteciler olarak, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesini ve bombalamalara derhal son verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca işgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de sivil halkın emniyet ve güvenliğinin sağlanması ve Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, gazetecilerin bölgede çok zor şartlar altında çalıştığına dikkat çekilerek, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde çalışan gazetecilerin güvenliğini garanti etmesi ve uluslararası basının girişine izin vererek bilgi edinme hakkına saygı gösterilmesi" talep edildi.


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