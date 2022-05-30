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Dünya

GasTerra, Gazprom'un Hollanda'ya gaz tedarikini yarın itibarıyla durduracağını bildirdi

Hollanda kamu gaz şirketi GasTerra, rubleyle ödemeyi reddettiği için Gazprom'un 31 Mayıs itibarıyla Hollanda'ya doğal gaz tedarikini durduracağını belirtti.

Nuran Erkul Kaya   | 30.05.2022
GasTerra, Gazprom'un Hollanda'ya gaz tedarikini yarın itibarıyla durduracağını bildirdi

İstanbul

GasTerra'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerden doğal gaz ödemelerini Gazprombank'tan avro ve ruble hesabı açarak yapmasını talep ettiği kararname anımsatıldı.

GasTerra'nın söz konusu kararnameye göre ödeme yapmayı kabul etmediğinin aktarıldığı açıklamada, "Bu şekilde ödeme yapmak, AB yaptırımlarını delme riski içermesinin yanı sıra finansal ve operasyonel riskleri de beraberinde getiriyor. Moskova'da Rusya hukukuna göre hesap açmak ve bu hesabın Rus rejiminin kontrolünde olması şirketimiz için çok daha büyük bir risk. Bu şekilde ödeme yapmayı reddetmemize cevaben Gazprom 31 Mayıs itibarıyla doğal gaz tedarikini durduracağını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazprom tarafından, 31 Mayıs ve mevcut kontrat tarihinin bittiği 1 Ekim arasında tedarikin durdurulmasının, 2 milyar metreküplük doğal gazın alınmayacağı anlamına geldiği vurgulandı.

GasTerra'nın bu gelişmeyi öngördüğü kaydedilen açıklamada, "Avrupa gaz piyasası oldukça entegre ve geniş. Buna rağmen, 2 milyar metreküp gaz tedarikinin kaybının arz tedarikini nasıl etkileyeceği ve Avrupa piyasasına nasıl yansıyacağını tahmin etmek imkansız. GasTerra, Gazprom'u defalarca sözleşmeye dayalı olarak kabul edilen ödeme yapısına ve tedarik yükümlülüklerine uymaya çağırdı ancak işe yaramadı." bilgisine yer verildi.

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