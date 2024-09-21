Gaspçı İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da Filistinli köylülere saldırarak suya ulaşmalarını engelledi
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli bir köy topluluğuna saldırarak köy sakinlerinin orada bulunan kaynaktan su almasını engelledi.
Kudüs/İstanbul
Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun koruması altındaki bir grup İsrailli yerleşimcinin, Nablus ilinin doğusundaki Beyt Furik bölgesinde yer alan Hirbetu Tana'ya saldırarak vatandaşların oradaki kaynaktan içme suyu almasını engellediği belirtildi.
Açıklamada, gaspçı yerleşimcilerin, Filistinlilerin Hirbetu Tana yakınındaki Ayn el-Fevka kaynağına ulaşmasını engellerken, geçen günlerde de Ayn et-Tahta kaynağının kontrolünü ele geçirdiği aktarıldı.
Örgütün açıklamasında, İsrailli yerleşimcilerin yıllarca koyun çobanlarını, çiftçileri ve arazi sahiplerini sudan faydalanmaktan mahrum bırakarak koyun çobanlarının göç etmesine neden olduğu ifade edildi.
Filistinlilere biber gazı ve taşlarla saldırı
Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, gaspçı yerleşimcilerin Ramallah şehrinin kuzeyindeki Deyr Nizam köyü yakınlarında Filistinlilere biber gazı sıkması sonucunda iki çocuk ve bir kadının yüz bölgesinde yanıklar oluştuğunu söyledi.
Olayda yaralananların tedavi için Biir Zeyt beldesindeki hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Görgü tanıkları ayrıca yerleşimcilerin Filistinlilerin araçlarına da biber gazı ve taşlarla saldırdığını ifade etti.
Um Safa Köy Meclisi Başkanı Mervan Sabah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Um Safa köyü ve çevre köylerin arazileri üzerine daha önce gasbedilerek kurulmuş "Ateret" yerleşiminden İsraillilerin, köyün paralelindeki caddede bulunan Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdığını dile getirdi.
Saldırıda bazı araçların camlarının kırıldığını aktaran Sabah, olayda yaralanan olmadığını kaydetti.
İsrail ordusu bir Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Kızılay ekiplerinin Beytüllahim'de gerçek mermiyle yaralanan bir kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu ve yaralının hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu Filistinlinin orduyla yaşanan çatışmada mı yoksa başka bir şekilde mi yaralandığına dair bilgi verilmedi.
Filistinli gencin yaralandığı bölge, Beytüllahim'deki Ayide Mülteci Kampı'nın karşısındaki İsrail askeri kulesinin yakınında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.