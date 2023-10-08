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Dünya

Garibaşvili, Azerbaycan ile Ermenistan'ın yakında barış anlaşması imzalayacağını umduğunu söyledi

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasının Güney Kafkasya'nın güvenliğine katkı sağlayacağını belirterek, bu konuda çok umutlu olduğunu söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
Garibaşvili, Azerbaycan ile Ermenistan'ın yakında barış anlaşması imzalayacağını umduğunu söyledi Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Garibaşvili, ülkesine çalışma ziyareti gerçekleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Aliyev'in ülkesine gelmesinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Garibaşvili, ortak basın toplantısından önce yapılan ikili görüşmede bölgesel ve küresel gelişmeler gibi önemli konuları ele aldıklarını söyledi.

Azerbaycan ile Gürcistan'ın iki stratejik ortak ve komşu, birbirinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek veren ülkeler olduğunu vurgulayan Garibaşvili, "Sayın Cumhurbaşkanı'na Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğimizi ve saygımızı bir kez daha teyit ettim. Azerbaycan'ın, ülkemizin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini her zaman kararlılıkla desteklediği için de minnettarız." ifadelerini kullandı.

Garibaşvili, Güney Kafkasya bölgesinde barışın sürdürülmesi için Ermenistan'ın Azerbaycan'la barış anlaşmasını imzalaması gerektiğinin altını çizerek, "Ermenistan'la yakın zamanda bir barış anlaşması imzalanacağına dair çok umutlu olduğumu ifade etmek isterim." dedi.

Bu anlaşmanın imzalanması halinde bölgede kalıcı istikrarın mümkün olacağına işaret eden Garibaşvili, "Ben de bu konuda görüşümüzü belirtmek isterim. Barış anlaşmasının, genel olarak Güney Kafkasya'da uzun vadeli barışın tesisine katkıda bulunacağı konusunda (Aliyev ile) hemfikiriz." görüşünü paylaştı.

"Bölgenin sorunlarına ve daha fazla kalkınmamıza kendi başımıza karar verebilmeliyiz"

Garibaşvili, Gürcistan olarak Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduklarını vurgulayarak, "Tiflis, her zaman bu sürece katılmaya hazırdır. Geleceğimiz barışçıl ve istikrarlı olmalı, Güney Kafkasya'nın üç ülkesi olarak biz de bölgenin sorunlarına ve daha fazla kalkınmamıza kendi başımıza karar verebilmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın en önemli ticaret ortaklarından olduğunu kaydeden Garibaşvili, bölgesel altyapı projelerinde yakın işbirliğini sürdürdüklerini belirtti.

Garibaşvili, "Tarihi ve stratejik öneme sahip ve şu anda çok başarılı şekilde devam eden Bakü-Tiflis-Kars (BTDK) Demir Yolu Projesi, birkaç ayda tamamlanacak." dedi.

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