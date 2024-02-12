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Dünya

Gantz, Hollanda Başbakanı ile İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının durdurulması kararını görüştü

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Gantz, "Hollanda Başbakanı hükümetinin, kararın (İsrail'e F-35 yedek parçalarının satışının durdurulması) kararını değiştirmek için çalışacağını söyledi." dedi.

Zein Khalil, Muhammed Emin Canik  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
Gantz, Hollanda Başbakanı ile İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının durdurulması kararını görüştü

Kudüs

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail'i ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştüğünü duyurdu.

Rutte'nin İsrail'e verdiği destekten dolayı memnuniyetini ifade eden Gantz, görüşmede Hollanda mahkemesinin F-35 yedek parçalarının İsrail'e ihracatını yasaklama kararını ele aldıklarını kaydetti.

Gantz, Hollanda mahkemesinin, İsrail'e savaş uçağı parçalarının ihracatını durdurma kararına dair "Hollanda Başbakanı hükümetinin, kararı değiştirmek için çalışacağını söyledi." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Hollanda'da temyiz mahkemesi, uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlalleri sebebiyle İsrail’e F-35 savaş uçağı parçalarının satışının durdurulmasına karar vermişti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarında sivillere verdiği zararı yeterince dikkate almadığı kaydedilerek, Hollanda'nın İsrail'e F-35 parçalarının ihracatını yedi gün içinde durdurmasına hükmedildiği bildirilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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