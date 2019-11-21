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Dünya

Gannuşi: Nahda Tunus'un Kalbi Partisinin olduğu hükümette yer almayacak

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Gannuşi, Tunus'un Kalbi Partisinin yer alacağı bir hükümete ortak olmayacaklarını söyledi.

Adil Essabiti,Gülşen Topçu   | 21.11.2019
Gannuşi: Nahda Tunus'un Kalbi Partisinin olduğu hükümette yer almayacak

Tunus

Tunus'ta Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, hükümeti kurmakla görevlendirilen El-Habib el-Cemli ile başkent Tunus'ta bir araya geldi. 

Gannuşi görüşmenin akabinde yaptığı ve Tunus haber ajansı TAP'ta yer alan açıklamasında, görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini ve Cemli'nin hükümeti en kısa zamanda kurmak istediğini gördüğünü ifade etti.

Nahda Hareketinin, bazı partilerin hükümete ortak olması konusunda veto hakkını kullanacağını belirten Gannuşi, hakkındaki yolsuzluk suçlamalarıyla gündeme gelen iş adamı Nebil Karvi'nin liderlik ettiği Tunus'un Kalbi Partisinin olacağı bir hükümette yer almayacaklarını kaydetti.

Gannuşi, Cemli'nin görüşmede Nahda heyetine, partilerle gerçekleştirdiği görüşmeler ve aldığı olumlu tepkilerle ilgili bilgi verdiğini dile getirdi.

Karvi yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı

Tunus'un Kalbi Partisi Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı adayı olan Nebil el-Karvi, 23 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmış, ekim ayında tahliye edilmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, hükümeti kurma görevini 15 Kasım'da Nahda Hareketi Partisinin önerdiği El-Habib el-Cemli'ye vermişti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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