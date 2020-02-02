Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Yerel Yönetimler Çalıştayı kapanış töreni Ulusal ve İslami Kuvvetler İzleme Komitesi, Gazze’de ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu barış planını açıklamasına karşı açıklama yapıyor
logo
Dünya

Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği temsilcileriyle Filistin meselesini görüştü

Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği Genel Sekreteri Nasır Hammud el-Krevin ile Filistin'deki son gelişmeleri görüştü.

Yosra Ouanes,Çağrı Koşak   | 02.02.2020
Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği temsilcileriyle Filistin meselesini görüştü

Tunus

Tunus Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Gannuşi makamında Arap Avukatlar Birliği Genel Sekreteri Krevin'in yanı sıra Bahreyn Barolar Birliği Başkanı Hasan Bedevi ve yardımcısı Suad Muhammed Yasin'den oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede, insan haklarının savunulması ve demokrasinin dünya çapında ilerlemesi açısından sivil toplum kuruluşlarının (STK) önemine dikkat çeken Gannuşi, "Halkların bugünkü bilinci, STK'ler sayesinde her zamankinden daha çok arttı. Artık halklar yapılan adaletsizliği haykırabiliyor." dedi.

Krevin ise Gannuşi'ye, Filistin'deki son gelişmelerin yanı sıra Arap Avukatlar Birliğinin Filistin halkına yönelik hak ihlallerinin uluslararası örgütlerle koordinasyon halinde uluslararası ceza mahkemelerine taşınması noktasında yapılacak iş birliği hakkında bilgi verdi.

Görüşmede ayrıca Arap avukatlar arasında iş birliği çerçevesinde, başkenti Kudüs olan Filistin'in ve davasının savunulması ve katkı sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için olağanüstü toplanıyor

İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin için olağanüstü toplanıyor

Gannuşi, Arap Avukatlar Birliği temsilcileriyle Filistin meselesini görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan 'Filistin meselesindeki tavrımız değişmedi' açıklaması

İsrail vatandaşı Filistinliler, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

İsrail vatandaşı Filistinliler, Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim
Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 97 Filistinli yaralandı

Batı Şeria'daki sözde barış planı protestolarında 97 Filistinli yaralandı