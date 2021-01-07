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Dünya, Koronavirüs

Gallerli bilim insanları Kovid-19 için akıllı aşı cihazı geliştiriyor

Galler'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının hem uygulanmasını hem de vücutta yarattığı değişikliklerin izlenmesini sağlayacak cihaz üzerinde çalışılıyor.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 07.01.2021
Gallerli bilim insanları Kovid-19 için akıllı aşı cihazı geliştiriyor

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Swansea Üniversitesinden bilim insanları, cihazın, Kovid-19 aşısını zerk edeceğini, sonrasında vücuttaki değişiklikleri izleyerek aşının etkinliği hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlayacağını açıkladı. 

Aşı, cihazdaki mikro iğneler aracılığıyla kişiye uygulanacak, eş zamanlı olarak kişinin cildinde biyo göstergeler incelenebilecek.

Üniversitenin Yenilikçi Ekipmanlar, İşletme ve Sayısal Teknolojileri tarafından geliştirilen ve nikotin bandını anımsatan cihazda mikro iğneler sayesinde, aşı minimal olarak vücutta her bölgeye ulaşabilecek.

Projeye öncülük eden Dr. Sanjiv Sharma, "Etkisinin ölçülmesi daha önce yerine getirilmemiş bir ihtiyacı karşılayacak ve aşı geliştirmeye yenilikçi bir yaklaşım sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sharma, mikro iğne kullanımının, hamilelikte karşılaşılan immün toleransın üstesinden gelinmesi potansiyeli nedeniyle üstün bir bağışıklama yöntemi olabileceğini ve antijen dozunu idareli kullanarak aşı maliyetlerini düşürebileceğini açıkladı.

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