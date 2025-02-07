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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gallant, Gazze'ye saldırılarda İsrailli esirlerin güvenliğini göz ardı ettiklerini itiraf etti

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin öldürülebileceği ihtimaline rağmen bölgeye yönelik saldırıları sürdürmekte ısrar ettiği itirafında bulundu.

Said Amori, Mahmut Geldi  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Gallant, Gazze'ye saldırılarda İsrailli esirlerin güvenliğini göz ardı ettiklerini itiraf etti

Kudüs

Gallant, Yedioth Ahronoth gazetesi ve Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'ne 27 Ekim 2023'te başlatılan kara saldırıları öncesinde orada tutulan İsrailli esirlerin saldırılarda ölebileceğine ilişkin uyarılar aldığını ancak kendisinin savaşa ve kara saldırılarının başlatılmasında ısrar ettiğini söyledi.

Gallant, "O zaman Başbakan Binyamin Netanyahu'ya şunu söyledim: Biz ve Hamas aynı şeyi paylaşıyoruz. Bizler esirleri korumak istiyoruz, onlar da esirleri baskı aracı yapmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Gallant, Savunma Bakanı olduğu dönemde dahi hükümetin esirleri geri getirmek için elinden gelen her şeyi yapmadığını vurguladı.

Eski Savunma Bakanı, ayrca 7 Ekim'deki başarısızlıkların sebeplerini araştırmak için İsrail'in geniş katılımlı bir komite kurması gerektiğini ifade etti.

Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden Yahudi Gücü Partisi lideri aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'in tutumlarına da değinen Gallant, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarıyla 7 Ekim 2023 saldırıları öncesinde tansiyonu yükselttiğini söyledi.

Gallant, Gazze'deki duruma ilişkin ise "İsrail'in orada yerleşim birimleri inşa etmesinin mümkün olmadığını, çünkü oraya askeri olarak hükmetmesinin neredeyse imkansız olduğunu" dile getirdi.

Netanyahu'nun görevden aldığı Gallant, "Gazze'de yerleşim birimlerinin kurulması halinde, sonuç felaket olur." dedi.

Netanyahu, Gallant'ı 5 Kasım'da görevden almıştı

Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Başbakan Binyamin Netanyahu ile tartışmalı yargı reformu ve Haredilerin askere alınması hususlarında tartışma yaşadıkları biliniyordu.

Netanyahu, "aralarındaki güvenin sarsılmasını" gerekçe göstererek 5 Kasım'da Gallant'ı görevden almıştı.

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