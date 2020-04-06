Gabon'da Kovid-19 bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışları yasaklandı
Afrika ülkesi Gabon'da, Kovid-19 nedeniyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışlarına yasak getirildiği bildirildi.
Dakar
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Gabon Orman ve Su Bakanı Lee White, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına neden olduklarından şüphelenilen pangolin ve yarasa türlerinin satışları ve etlerinin tüketilmesinin yasakladığını açıkladı.
Nesli tükenme tehlikesindeki pangolinin zaten koruma altında olduğunu kaydeden White, yasağa uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.
"Virüsün söz konusu iki hayvanla ilişkisinin bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar var"
Bakan White, virüsün söz konusu iki hayvanla ilişkisinin bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar olduğunu değinerek, "Ülkemizde Ebola salgını görüldüğü yıllarda yetkililer tarafından benzer bir karar alınarak primatların tüketimi yasaklandı." diye konuştu.
Gabon'da mart ortasında virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parklar ziyarete kapatılmış, park personeli karantinaya alınmıştı.
Afrika'nın yüzde 88'i ormanlarla kaplı ülkesi Gabon'da vahşi hayvan avı ve etinin tüketilmesi yaygın olarak görülüyor.
21 Kovid-19 vakası görüldü
Öte yandan ülkede şu ana kadar 21 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Kovid-19 bulaşan 1 kişi ise sağlığına kavuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.