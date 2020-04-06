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Dünya, Koronavirüs

Gabon'da Kovid-19 bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışları yasaklandı

Afrika ülkesi Gabon'da, Kovid-19 nedeniyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışlarına yasak getirildiği bildirildi.

Alaattin Doğru   | 06.04.2020
Gabon'da Kovid-19 bulaştırdıkları gerekçesiyle pangolin ve yarasanın tüketim ve satışları yasaklandı

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Gabon Orman ve Su Bakanı Lee White, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına neden olduklarından şüphelenilen pangolin ve yarasa türlerinin satışları ve etlerinin tüketilmesinin yasakladığını açıkladı.

Nesli tükenme tehlikesindeki pangolinin zaten koruma altında olduğunu kaydeden White, yasağa uymayanların cezalandırılacağını ifade etti.

"Virüsün söz konusu iki hayvanla ilişkisinin bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar var"

Bakan White, virüsün söz konusu iki hayvanla ilişkisinin bulunduğuna dair bilimsel çalışmalar olduğunu değinerek, "Ülkemizde Ebola salgını görüldüğü yıllarda yetkililer tarafından benzer bir karar alınarak primatların tüketimi yasaklandı." diye konuştu.

Gabon'da mart ortasında virüsün hayvanlara geçişini engellemek amacıyla doğal parklar ziyarete kapatılmış, park personeli karantinaya alınmıştı.

Afrika'nın yüzde 88'i ormanlarla kaplı ülkesi Gabon'da vahşi hayvan avı ve etinin tüketilmesi yaygın olarak görülüyor.

21 Kovid-19 vakası görüldü

Öte yandan ülkede şu ana kadar 21 Kovid-19 vakası görülürken, 1 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kovid-19 bulaşan 1 kişi ise sağlığına kavuştu.

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